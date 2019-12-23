"Беззубый дьявол": футболист за 32 миллиона не может забить в чемпионате Англии ровно год

За последние полгода незабивной полузащитник потерял в цене восемь миллионов

27-летний английский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не отметился результативными действиями в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (0:2). Как информирует Opta, серия форварда без результативных действий в Премьер-лиге теперь составляет более 25 часов.

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Последний раз он поразил ворота соперника "МЮ" по чемпионату ровно год назад – 22 декабря 2018, сделав дубль в игре с "Кардиффом" (5:1). Отметим, что transfermarkt.com оценивает Лингарда в 32 миллиона евро. За последние полгода англичанин "подешевел" на 8 млн евро.

В текущем сезоне Лингард провел за "МЮ" 23 матча во всех турнирах. Единственный мяч в сезоне он забил в матче Лиги Европы против "Астаны", Тогда Джесси вывел "Красных дьяволов" на поле с капитанской повязкой, но его команда проиграла со счетом 1:2. Правда, на тот момент "МЮ" уже гарантировал себе выход из группы.

Ранее мы писали, что с лучшего кипера в мире Де Хеа превратился в испанскую "дырку": ужасная статистика Давида Де Хеа в Англии. Вратарь "МЮ" проводит очень слабый сезон за команду. Как раз испанского голкипера болельщики больше всех обвиняют в поражении "Уотфорду".

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