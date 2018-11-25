Билет со свободной датой: финал Кубка Либертадорес опять отложили

Вчера, 20:37

Когда состоится ответный матч финала Кубка Либертадорес, сейчас не знает никто

Одинокий болельщик на трибуне стадиона &quot;Монументал&quot; в ожидании игры &quot;Ривер Плейт&quot; - &quot;Бока Хуниорс&quot;. Фото AFP
Одинокий болельщик на трибуне стадиона "Монументал" в ожидании игры "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс". Фото AFP

Ответная игра финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс", которая не состоялась из-за нападения фанатов "Ривер Плейт" на автобус "Боки Хуниорс" и ранений, полученных в результате футболистами гостей, перенесена на неопределенный срок. Встреча руководства КОНМЕБОЛ (южноамериканский аналог УЕФА) с президентами двух клубов состоится во вторник.

Напомним, что ответная встреча на стадионе "Ривер Плейт" в столице Аргентины должна была состояться в субботу. Но ее сорвали фанаты принимающей стороны, которые атаковали автобус гостей. Незадолго до начала игры болельщики "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Боки". У транспортного средства были разбиты несколько стекол. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки, чтобы разогнать толпу.

В итоге стражами порядка были задержаны 29 человек, хотя число нападавших составляло около сотни фанатов. Но пострадали и футболисты: многие игроки получили отравление угарным газом из-за попавшей в автобус дымовой шашки, несколько человек получили порезы. В больницу попали капитан Перес, полузащитник Ламардо и звездный форвард Тевес, но вскоре вернулись в расположение команды.

Поединок дважды переносили по времени, но в итоге было принято решение сместить его на следующий день, хотя президент ФИФА Джанни Инфантино пригрозил "Боке Хуниорс" дисквалификацией, если команда откажется выходить на поле. Об этом чиновник заявил в личном разговоре с президентом аргентинского клуба Даниэлем Ангелики.

Тем не менее, местный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter заявил, что "Ривер Плейт" готов был поддержать "Боку Хуниорс" в случае отказа от участия в матче. По его словам, руководители клубов договорись об этом во время личной встречи. А главный тренер "Ривера" Марсело Гальярдо заявил, что поддержит "Боку", если она не выйдет на поле.

Напомним, что и первый матч "Бока Хуниорс" – "Ривер Плейт" не состоялся в срок – поле "Боки" две недели назад было залито водой после ливня.
Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Кубок Либертадорес

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Источник:

ТАСС

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