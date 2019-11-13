Билетов не осталось: исторический матч сборной Украины в Запорожье соберет аншлаг

Первый в истории приезд национальной команды в Запорожье вызвал небывалый интерес

"Славутич Арена" / Фото: Wikipedia

Товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии в Запорожье на "Славутич Арене" соберет аншлаг. Как сообщается на официальном портале, через который осуществлялась продажа билетов, все билеты на матч 14 ноября проданы. Напомним, что стадион в Запорожье вмещает 12 тысяч зрителей. Украина – Эстония трансляция онлайн доступна на нашем сайте.

Ранее Андрей Шевченко рассказал о состоянии травмированных Миколенко, Коноплянки и Шепелева. Также он отреагировал на расисткий скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и поведал, когда к команде присоединится Руслан Малиновский.

Напомним, что после товарняка с Эстонией нашу команду ждет заключительный поединок отбора на Евро-2020 против Сербии. Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии.Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

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Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда "Королевского клуба" в национальную команду.

Смотрите, как Украина обыграла чемпионов Европы:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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