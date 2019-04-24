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Билеты на финал Кубка Украины продаются от 50 гривен

Сегодня, 14:47

Поединок за национальный трофей состоится 18 мая в Запорожье

Ценовая политика на финал Кубка Украины
Ценовая политика на финал Кубка Украины. Фото: ФФУ

Стартовала продажа билетов на финальный матч Кубка Украины, который пройдет 15 мая в Запорожье. Поединок станет историческим, ведь впервые в финале сыграет клуб из Первой лиги - "Ингулец" (Петрово) встретится с чемпионом страны донецким "Шахтером".

Напомним, что в полуфинале "Ингулец" обыграл луганскую "Зарю" – 2:1 (Запорожец, 15, Щедрый, 38 - Чеберко, 45+1). За эту победу президент клуба дал команде один миллион гривен премиальных.

В другой полуфинальной встрече "Шахтер" лишь в концовке матча вырвал победу у представителя Первой лиги "Днепра-1" – 2:0 (Дентиньо, 86, Соломон, 90+5).

Встреча состоится в Запорожье начнется в 21:00. На 19:30 запланирован концерт. Билеты на игру продаются по ценовым категориям от 50 до 300 гривен. Один человек может купить не больше четырех билетов. Продажа пропусков на игру только по паспортам.

Кстати, сегодня на НСК "Олимпийский" в рамках чемпионата Украины по футболу пройдет битва грандов. "Динамо" принимает "Шахтер". Начало встречи в 18:30. Онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

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Тег футбол, Шахтер Донецк, Кубок Украины, Ингулец

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Источник:

ФФУ

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