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Билеты на финал Лиги Европы-2019 стоят от 30 евро

Сегодня, 15:32

Решающий матч за еврокубок состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский"

Стадион "Олимпийский" в Баку
Стадион "Олимпийский" в Баку.
Билеты на финал Лиги Европы-2019 стоят от 30 евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e2/c32/5c77e2c32ec77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e2/c32/5c77e2c32ec77.jpg Футбол Решающий матч за еврокубок состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский"

Продажа билетов на финал Лиги Европы в Баку (Азербайджан) начнется 7 марта и продлится до 21 марта. Вместимость стадиона "Олимпийский" на финале, который состоится 29 мая, рассчитана на 64 тысяч человек, и 37 500 билетов будут распространены среди нейтральных болельщиков. Количество билетов для болельщиков финалистов будет подтверждено позднее.

Билеты делятся на следующие ценовые категории: категория 4 – 30 евро, категория 3 - 50 евро, категория 2 - 90 евро, категория 1 - 140 евро. Также предусмотрены билеты для людей с ограниченными возможностями (30 евро) и молодежные пакеты (60 евро). Одно физическое лицо может подать заявку не более чем на четыре билета.

До 5 апреля они будут проинформированы о судьбе своих заявок посредством электронной почты. Если спрос на билеты превысит предложение, то будет проведена лотерея, участие в которой примут все корректно поданные заявки.

Напомним, что киевское "Динамо" на прошлой неделе вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Сыграв 2:2 на выезде, киевляне дома обыграли греческий "Олимпиакос" со счетом 1:0. По результатам жеребьевки 1/8 финала стало известно, что команда Александра Хацкевича сыграет с "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

Анонс матча "Динамо" – "Челси":

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Тег футбол, финал, Лига Европы, Еврокубок

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sport24.ru

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