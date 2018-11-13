Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове поступили в свободную продажу

Сегодня, 11:59

Поединок 6-го тура Лиги чемпионов пройдет 12 декабря

Фото AFP
Фото AFP

В среду, 12 декабря, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове примет "Лион". Поединок пройдет на ОСК "Металлист" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" поступили в свободную продажу.

Приобрести их можно:

  • в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);
  • на shakhtar.com*;
  • в мобильном приложении Shakhtar Tickets* (Google Play и App Store);
  • на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
  • в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Лион" от 100 гривен.

*При покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен.

Положение команд в группе "Шахтера":

NКомандаИВНПМО
1   МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9
2   ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6
3   ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3
4   ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Напомним расписание, результаты, таблицы всех групп Лиги чемпионов.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Лион Франция

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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