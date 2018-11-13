Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове поступили в свободную продажу

В среду, 12 декабря, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове примет "Лион". Поединок пройдет на ОСК "Металлист" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" поступили в свободную продажу.

Приобрести их можно:

в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

на shakhtar.com*;

в мобильном приложении Shakhtar Tickets* (Google Play и App Store);

на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Лион" от 100 гривен.

*При покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен.

Положение команд в группе "Шахтера":

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

Напомним расписание, результаты, таблицы всех групп Лиги чемпионов.