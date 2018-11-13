Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове поступили в свободную продажу
Поединок 6-го тура Лиги чемпионов пройдет 12 декабря
В среду, 12 декабря, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове примет "Лион". Поединок пройдет на ОСК "Металлист" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" поступили в свободную продажу.
Приобрести их можно:
- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);
- на shakhtar.com*;
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets* (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Лион" от 100 гривен.
*При покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен.
Положение команд в группе "Шахтера":
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ЛИОН
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4
|ШАХТЕР
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
Напомним расписание, результаты, таблицы всех групп Лиги чемпионов.
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