Билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: от 150 до 6000 гривен

Сегодня, 12:59

Приоритетную возможность купить билет на матч с чемпионами Англии получат фанаты, купившие тикет на игру против "Черноморца" или "Лиона"

Билеты на матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Манчестер Сити&quot; в Лиге чемпионов появились в продаже
Билеты на матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов появились в продаже

Стартовала продажа билетов на поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити". Подопечные Паулу Фонсеки примут чемпиона Англии 23 октября в Харькове на стадионе "Металлист". Начало поединка – в 22:00, на нашем сайте пройдет онлай трансляция матча с яркими фото и видео-повторами голов.

Болельщики, которые с 20 по 23 сентября приобретут билеты на игру с "Черноморцем" или "Лионом", получат приоритетную возможность купить билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" (предложение действует в кассах стадиона и онлайн на сайте shakhtar.com). Покупка осуществляется по промокоду, который приходит в СМС-сообщении в течение суток.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити": от 150 до 6 000 гривен.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.
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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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