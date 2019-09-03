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Билеты на матчи Лиги Европы в Киеве стоят от 60 гривен

3 сентября, 12:11

"Динамо" на групповом этапе ЛЕ сыграет против "Мальме", "Копенгагена" и "Лугано"

Сегодня киевское "Динамо" начало продажу билетов на матчи группового этапа Лиги Европы. Их стоимость – 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен.

Киевляне проведут три поединка на НСК "Олимпийский":

  • 19 сентября. 19:55. "Динамо" – "Мальме" (Швеция)
  • 24 октября. 22:00. "Динамо" – "Копенгаген" (Дания)
  • 12 декабря. 19:55. "Динамо" – "Лугано" (Швейцария)

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Ранее мы писали, что футболист, сломавший челюсть таксисту, усилил соперника "Динамо" в Лиге Европы. Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер продолжит карьеру в "Копенгагене". Соглашение клуба с 31-летним форвардом рассчитано до конца этого года. 

Действующим победителем Лиги Европы является "Челси":

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Напомним, что после своего дебюта Михайличенко был освистан болельщиками "Динамо" за то, что не смог справиться с худшей командой чемпионата – киевляне сыграли вничью 1:1 с "Олимпиком". А в следующем туре динамовцы упустили перевес в два мяча с "Зарей".

Напомним, Михайличенко обвинили в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Дескать, перегнул палку, устроив команде военный лагерь и пробежки с рюкзаками по пересеченной местности, в результате чего у динамовцев "физика" оказалась ниже плинтуса.

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билеты Лига Европы Динамо Киев

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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