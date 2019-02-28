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Билеты проданы! "Динамо" примет "Челси" при аншлаге

Сегодня, 09:09

Игра киевлян против клуба Абрамовича пройдет с рекордным зрительским "битком"

"Динамо" сыграет с "Челси" при аншлаге
"Динамо" сыграет с "Челси" при аншлаге. Фото: AFP
Билеты проданы! "Динамо" примет "Челси" при аншлаге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/784/fde/5c7784fde5c3b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/784/fde/5c7784fde5c3b.png Футбол Игра киевлян против клуба Абрамовича пройдет с рекордным зрительским "битком"

На матче 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси" будет аншлаг, сообщает официальный сайт киевского клуба. В воскресенье, 24 февраля, стартовала онлайн-продажа билетов на этот матч, а в понедельник во второй половине дня билеты появились в кассах. И уже по состоянию на среду все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены. Остаются не реализованными только забронированные билеты. Владельцы абонементов на домашние матчи "Динамо" в сезоне 2018/19 имеют приоритетное право приобретения билетов на поединки Лиги Европы на свои места. Бронь снимается за три дня до начала матча. Если не все забронированные билеты будут выкуплены, они поступят в свободную продажу, о чем будет сообщено дополнительно.

Поединок между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" на НСК "Олимпийский" состоится в четверг, 14 марта, в 19:55. Первый матч в Лондоне соперники сыграют неделей ранее, 7 марта. 

На данный момент рекорд сезона по посещаемости удерживает поединок 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос", на котором присутствовали 48 902 болельщика. На матче "Динамо" с "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича этот рекорд будет побит. Будет "биток".

Как сообащлось ранее, от "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко.

Также сообщалось, что"Челси" выбил "Тоттенхэм"из чемпионской гонки в Англии.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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