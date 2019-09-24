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Бисиклета по Реброву: назван лучший гол мирового футбола-2019

24 сентября, 00:21

Даниэль Жори ударом через себя поразил ворота "Ференцвароша", возглавляемого экс-тренером "Динамо"

Даниэль Жори получает премию Пушкаша

Даниэль Жори получает премию Пушкаша / Фото: Getty Images

18-летний венгерский форвард румынского происхождения Даниэль Жори признан автором лучшего гола в мире в 2019 году. Нападающий "Дебрецена" забил его на 93-й минуте февральского матча с командой Сергея Реброва "Ференцварошем", принеся волевую победу своей команде со счетом 2:1 эффектным ударом в падении через себя с 15 метров.

Что интересно, эта феерическая бисиклета стала единственной голевой акцией Жори в чемпионате Венгрии в нынешнем году – больше в национальном первенстве он в 2019-м не забивал...

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Премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года вручают уже в 11-й раз. Ранее ее обладателями становились Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Фаиз Субри, Венделл Лира, Оливье Жиру и Мохамед Салах.

Помимо Жори, на лучший гол-2019 претендовали Лионель Месси ("Барселона"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт") и Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"). 

Как мы писали ранее, Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. По наградам от ФИФА Лионель Месси обошел Криштиану Роналду. Счет стал 6:5 в пользу каталонца.

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Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

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гол ФИФА Сергей Ребров Даниэль Жори

Источник: Сегодня|Спорт

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