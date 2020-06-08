"Бить его? Есть за что": динамовец Беседин жестко наехал на врача, по вине которого погорел на допинге

"Их просто нельзя подпускать к команде. Этот человек забрал у меня год", - негодует нападающий "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал об отношениях с врачом, из-за ошибки которого он провалил допинг-тест после ноябрьского матча с "Мальме" и был дисквалифицирован до конца 2020 года. Как мы писали ранее, на время бана Беседин ушел играть за ветеранов.

"Мы выезжали на матч. Перед этим нас еще и обокрали в гостинице, у доктора Миронова тоже украли, еще у вратаря курточку с паспортом и документами. Мы ехали на матч, у меня заболела голова в автобусе. Попросил у доктора таблетку, он мне дал. Перепутал таблетки и дал мне свою от головы. Они там похожи. А ему эту таблетку прописал какой-то доктор после операции на спине. Видимо, он перенервничал на фоне того, что у него украли пачку документов. Наверное, он думал не о том, о чем надо. Считаю, таких людей, которые уже немолодые, не полностью здоровы, что-то болит там, их просто нельзя подпускать к команде. Они враги для футболистов. Произошло роковое стечение обстоятельств, которое привело к этому. Бог с ним, время прошло, когда я злился, обижался, где-то эмоции свои выхлестывал. Много переосмыслил, взял себя в руки, каждый день работаю", – заявил программе "Профутбол" Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

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При этом на уточняющий вопрос – "То есть, обид на врача нет?" – Артем Беседин ответил: "Ну как нет? Я, мягко говоря, сказал, чтобы я его больше не видел в своей жизни, чтобы он мне на глаза не попадался. Как это нет обиды? Этот человек забрал у меня год. Я занимался любимым делом, а он у меня забрал год. Это грубо говоря, можно сказать, чуть больше. Конечно, обиды есть. Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить его или что-то еще за это? А на самом деле есть за что. Я знаю, что сам ничего никогда не принимал. Я вообще очень боюсь пить что-то там без ведома врачей. Я всегда в сторонке от этого. Даже когда какая-то простуда, все время на телефоне с доктором, беру лекарство только на базе "Динамо". В этом плане я скрупулезный. По этой истории можно фильм снимать", – добавил Беседин

Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, дисквалификация Беседина действует до 19 декабря 2020 года. Возобновить тренировки в составе "Динамо" 24-летний нападающий сможет за два месяца до истечения бана – 19 октября.

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Добавим, что не так давно в Сети появилось видео 2016 года, когда собутыльники на квартире избили динамовца Беседина.После словесной перепалки он "был отправлен в нокаут с сидячего положения".

Позже, комментируя скандальное видео, Беседин призвал других не повторять его ошибок. "Я попал в дурную компанию и отлично понимаю, что эта история меня не красит. Сейчас ничего подобного со мной произойти не может", – сказал Артем.

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