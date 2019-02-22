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Битва "Боруссии" против "Байера" и другие результаты 23-го тура чемпионата Германии

Сегодня, 21:27

Список всех матчей уикенда в Бундеслиге, результаты и турнирное положение

"Боруссия" попытается удержаться на первой строчке в турнирной таблице
"Боруссия" попытается удержаться на первой строчке в турнирной таблице. Фото: AFP
Битва "Боруссии" против "Байера" и другие результаты 23-го тура чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/04c/c62/5c704cc62fd0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/04c/c62/5c704cc62fd0f.jpg Футбол Список всех матчей уикенда в Бундеслиге, результаты и турнирное положение

В пятницу стартует 23 тур чемпионата Германии. Центральный матч тура пройдет в воскресенье – лидер турнирной таблицы дортмундская "Боруссия" встретится дома с пятой командой чемпионата "Байером". Посреди недели леверкузенцы провели тяжелый матч в Лиге Европы, поэтому хозяева поля получат небольшое преимущество.

Команда украинка Евгения Коноплянки "Шальке" в субботу пожалует в гости к "Майнцу". Украинец пропустил матч против "Манчестер Сити" из-за простуды, поэтому пока неизвестно, сможет он сыграть в Бундеслиге.

Вторая команда турнирной таблицы "Бавария" встретится с "Гертой", которая расположилась на девятой строчке, но матчи против команды из столицы Германии всегда непредсказуемы.

Завершится тур в понедельник матчем между "Лейпцигом" и "Хоффенхаймом".

Пятница, 22 февраля

21:30 "Вердер" – "Штутгарт"

Суббота, 23 февраля

16:30 "Майнц" – "Шальке"

16:30 "Боруссия" М – "Вольфсбург"

16:30 "Бавария" – "Герта"

16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"

19:30 "Фортуна" – "Нюрнберг"

Воскресенье, 24 февраля

16:30 "Ганновер" – "Айнтрахт"

19:00 "Боруссия" Д – "Байер"

Понедельник, 25 февраля

21:30 Лейпциг – "Хоффенхайм"

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БОРУССИЯ Д22156154-2351
2 БАВАРИЯ22153450-2648
3 БОРУССИЯ М22134542-2243
4 ЛЕЙПЦИГ22125541-1941
5 БАЙЕР22113839-3236
6 ВОЛЬФСБУРГ22105735-3035
7 АЙНТРАХТ Ф2297641-2834
8 ХОФФЕНХАЙМ2289544-3233
9 ГЕРТА2288635-3232
10 ВЕРДЕР2287737-3331
11 МАЙНЦ2276923-3627
12 ФОРТУНА Д22741125-4125
13 ФРАЙБУРГ2259829-3724
14 ШАЛЬКЕ22651125-3223
15 АУГСБУРГ22461231-4018
16 ШТУТГАРТ22431518-5015
17 ГАННОВЕР22351420-4714
18 НЮРНБЕРГ22271317-4613

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Сегодня|Спорт

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