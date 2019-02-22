Битва "Боруссии" против "Байера" и другие результаты 23-го тура чемпионата Германии

Список всех матчей уикенда в Бундеслиге, результаты и турнирное положение

"Боруссия" попытается удержаться на первой строчке в турнирной таблице. Фото: AFP

Битва "Боруссии" против "Байера" и другие результаты 23-го тура чемпионата Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/04c/c62/5c704cc62fd0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/04c/c62/5c704cc62fd0f.jpg 2019-02-22T21:27:00+02:00 Футбол Список всех матчей уикенда в Бундеслиге, результаты и турнирное положение

В пятницу стартует 23 тур чемпионата Германии. Центральный матч тура пройдет в воскресенье – лидер турнирной таблицы дортмундская "Боруссия" встретится дома с пятой командой чемпионата "Байером". Посреди недели леверкузенцы провели тяжелый матч в Лиге Европы, поэтому хозяева поля получат небольшое преимущество.

Команда украинка Евгения Коноплянки "Шальке" в субботу пожалует в гости к "Майнцу". Украинец пропустил матч против "Манчестер Сити" из-за простуды, поэтому пока неизвестно, сможет он сыграть в Бундеслиге.

Вторая команда турнирной таблицы "Бавария" встретится с "Гертой", которая расположилась на девятой строчке, но матчи против команды из столицы Германии всегда непредсказуемы.

Завершится тур в понедельник матчем между "Лейпцигом" и "Хоффенхаймом".

Пятница, 22 февраля

21:30 "Вердер" – "Штутгарт"

Суббота, 23 февраля

16:30 "Майнц" – "Шальке"

16:30 "Боруссия" М – "Вольфсбург"

16:30 "Бавария" – "Герта"

16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"

19:30 "Фортуна" – "Нюрнберг"

Воскресенье, 24 февраля

16:30 "Ганновер" – "Айнтрахт"

19:00 "Боруссия" Д – "Байер"

Понедельник, 25 февраля

21:30 Лейпциг – "Хоффенхайм"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 22 15 6 1 54-23 51 2 БАВАРИЯ 22 15 3 4 50-26 48 3 БОРУССИЯ М 22 13 4 5 42-22 43 4 ЛЕЙПЦИГ 22 12 5 5 41-19 41 5 БАЙЕР 22 11 3 8 39-32 36 6 ВОЛЬФСБУРГ 22 10 5 7 35-30 35 7 АЙНТРАХТ Ф 22 9 7 6 41-28 34 8 ХОФФЕНХАЙМ 22 8 9 5 44-32 33 9 ГЕРТА 22 8 8 6 35-32 32 10 ВЕРДЕР 22 8 7 7 37-33 31 11 МАЙНЦ 22 7 6 9 23-36 27 12 ФОРТУНА Д 22 7 4 11 25-41 25 13 ФРАЙБУРГ 22 5 9 8 29-37 24 14 ШАЛЬКЕ 22 6 5 11 25-32 23 15 АУГСБУРГ 22 4 6 12 31-40 18 16 ШТУТГАРТ 22 4 3 15 18-50 15 17 ГАННОВЕР 22 3 5 14 20-47 14 18 НЮРНБЕРГ 22 2 7 13 17-46 13

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