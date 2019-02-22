Битва "Боруссии" против "Байера" и другие результаты 23-го тура чемпионата Германии
Список всех матчей уикенда в Бундеслиге, результаты и турнирное положение
В пятницу стартует 23 тур чемпионата Германии. Центральный матч тура пройдет в воскресенье – лидер турнирной таблицы дортмундская "Боруссия" встретится дома с пятой командой чемпионата "Байером". Посреди недели леверкузенцы провели тяжелый матч в Лиге Европы, поэтому хозяева поля получат небольшое преимущество.
Команда украинка Евгения Коноплянки "Шальке" в субботу пожалует в гости к "Майнцу". Украинец пропустил матч против "Манчестер Сити" из-за простуды, поэтому пока неизвестно, сможет он сыграть в Бундеслиге.
Вторая команда турнирной таблицы "Бавария" встретится с "Гертой", которая расположилась на девятой строчке, но матчи против команды из столицы Германии всегда непредсказуемы.
Завершится тур в понедельник матчем между "Лейпцигом" и "Хоффенхаймом".
Пятница, 22 февраля
21:30 "Вердер" – "Штутгарт"
Суббота, 23 февраля
16:30 "Майнц" – "Шальке"
16:30 "Боруссия" М – "Вольфсбург"
16:30 "Бавария" – "Герта"
16:30 "Фрайбург" – "Аугсбург"
19:30 "Фортуна" – "Нюрнберг"
Воскресенье, 24 февраля
16:30 "Ганновер" – "Айнтрахт"
19:00 "Боруссия" Д – "Байер"
Понедельник, 25 февраля
21:30 Лейпциг – "Хоффенхайм"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|22
|15
|6
|1
|54-23
|51
|2
|БАВАРИЯ
|22
|15
|3
|4
|50-26
|48
|3
|БОРУССИЯ М
|22
|13
|4
|5
|42-22
|43
|4
|ЛЕЙПЦИГ
|22
|12
|5
|5
|41-19
|41
|5
|БАЙЕР
|22
|11
|3
|8
|39-32
|36
|6
|ВОЛЬФСБУРГ
|22
|10
|5
|7
|35-30
|35
|7
|АЙНТРАХТ Ф
|22
|9
|7
|6
|41-28
|34
|8
|ХОФФЕНХАЙМ
|22
|8
|9
|5
|44-32
|33
|9
|ГЕРТА
|22
|8
|8
|6
|35-32
|32
|10
|ВЕРДЕР
|22
|8
|7
|7
|37-33
|31
|11
|МАЙНЦ
|22
|7
|6
|9
|23-36
|27
|12
|ФОРТУНА Д
|22
|7
|4
|11
|25-41
|25
|13
|ФРАЙБУРГ
|22
|5
|9
|8
|29-37
|24
|14
|ШАЛЬКЕ
|22
|6
|5
|11
|25-32
|23
|15
|АУГСБУРГ
|22
|4
|6
|12
|31-40
|18
|16
|ШТУТГАРТ
|22
|4
|3
|15
|18-50
|15
|17
|ГАННОВЕР
|22
|3
|5
|14
|20-47
|14
|18
|НЮРНБЕРГ
|22
|2
|7
|13
|17-46
|13
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