Битва Боруссий и другие поединки восьмого тура чемпионата Германии

"Боруссия" Д сразится с "Боруссией" М

Боруссия Д / Фото: Reuters

В Германии стартует восьмой тур внутреннего чемпионата. В поединках игрового дня "Айнтрахт" принимает "Байер", "Бавария" отправится в гости к "Аугсбургу", а дортмундская "Боруссия" примет менхенгладбахскую. Ранее мы рассказывали, что игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА.

Пятница, 18 октября

21:30 "Айнтрахт" Ф – "Байер" ТК: "Футбол 1"

Суббота, 19 октября

16:30 "Унион Берлин" – "Фрайбург" (oll.tv)

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16.30 "Аугсбург" – "Бавария" (oll.tv)

16.30 "Фортуна" – "Майнц" (oll.tv)

16.30 "Вердер" – "Герта" (oll.tv)

16.30, РБ "Лейпциг" – "Вольфсбург" ТК: "Футбол 1"

19.30 "Боруссия" Д – "Боруссия" М ТК: "Футбол 2"

Воскресенье, 20 октября

16.30 "Кельн" – "Падерборн" (oll.tv)

19.00 "Хоффенхайм" – "Шальке" ТК: "Футбол 1"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ М 7 5 1 1 15-6 16 2 ВОЛЬФСБУРГ 7 4 3 0 10-4 15 3 БАВАРИЯ 7 4 2 1 20-8 14 4 ЛЕЙПЦИГ 7 4 2 1 15-7 14 5 ФРАЙБУРГ 7 4 2 1 15-7 14 6 ШАЛЬКЕ 7 4 2 1 14-7 14 7 БАЙЕР 7 4 2 1 12-8 14 8 БОРУССИЯ Д 7 3 3 1 19-11 12 9 АЙНТРАХТ Ф 7 3 2 2 11-10 11 10 ГЕРТА 7 3 1 3 12-12 10 11 ВЕРДЕР 7 2 2 3 12-16 8 12 ХОФФЕНХАЙМ 7 2 2 3 6-11 8 13 МАЙНЦ 7 2 0 5 7-17 6 14 АУГСБУРГ 7 1 2 4 8-19 5 15 ФОРТУНА Д 7 1 1 5 9-14 4 16 УНИОН БЕРЛИН 7 1 1 5 6-13 4 17 КЕЛЬН 7 1 1 5 5-16 4 18 ПАДЕРБОРН 7 0 1 6 9-19 1

Отметим, что в предыдущем туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов"."Бавария" разгромила "Кельн", форвард команды Роберт Левандовски оформил дубль.

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