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Битва Боруссий и другие поединки восьмого тура чемпионата Германии

18 октября, 16:30

"Боруссия" Д сразится с "Боруссией" М

Боруссия Д

Боруссия Д / Фото: Reuters

В Германии стартует восьмой тур внутреннего чемпионата. В поединках игрового дня "Айнтрахт" принимает "Байер", "Бавария" отправится в гости к "Аугсбургу", а дортмундская "Боруссия" примет менхенгладбахскую. Ранее мы рассказывали, что игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА.

Пятница, 18 октября

21:30 "Айнтрахт" Ф – "Байер" ТК: "Футбол 1"

Суббота, 19 октября

16:30 "Унион Берлин" – "Фрайбург" (oll.tv)

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16.30 "Аугсбург" – "Бавария" (oll.tv)

16.30 "Фортуна" – "Майнц" (oll.tv)

16.30 "Вердер" – "Герта" (oll.tv)

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16.30, РБ "Лейпциг" – "Вольфсбург" ТК: "Футбол 1"

19.30 "Боруссия" Д – "Боруссия" М ТК: "Футбол 2"

Воскресенье, 20 октября

16.30 "Кельн" – "Падерборн" (oll.tv)

19.00 "Хоффенхайм" – "Шальке" ТК: "Футбол 1"

МКлубИВНПМячиОчки
1БОРУССИЯ М751115-616
2ВОЛЬФСБУРГ743010-415
3БАВАРИЯ742120-814
4ЛЕЙПЦИГ742115-714
5ФРАЙБУРГ742115-714
6ШАЛЬКЕ742114-714
7БАЙЕР742112-814
8БОРУССИЯ Д733119-1112
9АЙНТРАХТ Ф732211-1011
10ГЕРТА731312-1210
11ВЕРДЕР722312-168
12ХОФФЕНХАЙМ72236-118
13МАЙНЦ72057-176
14АУГСБУРГ71248-195
15ФОРТУНА Д71159-144
16УНИОН БЕРЛИН71156-134
17КЕЛЬН71155-164
18ПАДЕРБОРН70169-191

Отметим, что в предыдущем туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов"."Бавария" разгромила "Кельн", форвард команды Роберт Левандовски оформил дубль.

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд Шальке Боруссия Менхенгладбах

Источник: Сегодня|Спорт

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