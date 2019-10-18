Битва Боруссий и другие поединки восьмого тура чемпионата Германии

В Германии стартует восьмой тур внутреннего чемпионата. В поединках игрового дня "Айнтрахт" принимает "Байер", "Бавария" отправится в гости к "Аугсбургу", а дортмундская "Боруссия" примет менхенгладбахскую. Ранее мы рассказывали, что игрок "Баварии", унизивший финалиста Лиги чемпионов, получил признание от УЕФА.
Пятница, 18 октября
21:30 "Айнтрахт" Ф – "Байер" ТК: "Футбол 1"
Суббота, 19 октября
16:30 "Унион Берлин" – "Фрайбург" (oll.tv)
16.30 "Аугсбург" – "Бавария" (oll.tv)
16.30 "Фортуна" – "Майнц" (oll.tv)
16.30 "Вердер" – "Герта" (oll.tv)
16.30, РБ "Лейпциг" – "Вольфсбург" ТК: "Футбол 1"
19.30 "Боруссия" Д – "Боруссия" М ТК: "Футбол 2"
Воскресенье, 20 октября
16.30 "Кельн" – "Падерборн" (oll.tv)
19.00 "Хоффенхайм" – "Шальке" ТК: "Футбол 1"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ М
|7
|5
|1
|1
|15-6
|16
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|7
|4
|3
|0
|10-4
|15
|3
|БАВАРИЯ
|7
|4
|2
|1
|20-8
|14
|4
|ЛЕЙПЦИГ
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|5
|ФРАЙБУРГ
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ШАЛЬКЕ
|7
|4
|2
|1
|14-7
|14
|7
|БАЙЕР
|7
|4
|2
|1
|12-8
|14
|8
|БОРУССИЯ Д
|7
|3
|3
|1
|19-11
|12
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|7
|3
|2
|2
|11-10
|11
|10
|ГЕРТА
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|11
|ВЕРДЕР
|7
|2
|2
|3
|12-16
|8
|12
|ХОФФЕНХАЙМ
|7
|2
|2
|3
|6-11
|8
|13
|МАЙНЦ
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|14
|АУГСБУРГ
|7
|1
|2
|4
|8-19
|5
|15
|ФОРТУНА Д
|7
|1
|1
|5
|9-14
|4
|16
|УНИОН БЕРЛИН
|7
|1
|1
|5
|6-13
|4
|17
|КЕЛЬН
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|18
|ПАДЕРБОРН
|7
|0
|1
|6
|9-19
|1
Отметим, что в предыдущем туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов"."Бавария" разгромила "Кельн", форвард команды Роберт Левандовски оформил дубль.
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