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Битва была не только на поле: в Каталонии устроили беспорядки во время "Эль Класико"

19 декабря, 00:14

Акция протеста переросла в стычки с полицией

В Каталонии провели акцию перед матчем "Барселона" - "Реал"

В Каталонии провели акцию перед матчем "Барселона" - "Реал" / Фото: Reuters

Сегодня в Барселоне состоялся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" (0:0). Поединок завершился нулевой ничьей, а единственный забитый гол в матче был отменен после использования системы VAR.

Поединок должен был пройти еще в октябре, но тогда был отменен из-за акции протестов против тюремных сроков для лидеров движения за независимость Каталонии. Прошло почти два месяца, но все равно организаторам матча не удалось избежать политических акций во врем "Эль Класико".

Началось все еще задолго до матча. Тысячи людей вышли на улицы Барселоны с флагами и баннерами в поддержку независимости Каталонии. Протесты продолжились после начала матча и даже переросли в столкновения с полицией.

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Не обошлось без акций и на стадионе. Во втором тайме болельщики забросали поле желтыми мячиками, выразив свой протест против заключения своих земляков. После этого почти весь "Камп Ноу" украсился в голубые цвета – это болельщики подняли баннеры с призывом к властям: "Испания, сядь и поговорим".

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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