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Битва чемпионов Украины и Дании: где смотреть матч "Шахтер" – "Копенгаген"

5 июля, 17:31

"Шахтер" против 13-кратного чемпиона Дании: где смотреть матч с "Копенгагеном"

Матч "Шахтер" - "Копенгаген" начнется в 18:00
Матч "Шахтер" - "Копенгаген" начнется в 18:00.

В пятницу "Шахтер" проводит сразу два поединка на тренировочном сборе в Австрии. Второй соперник "горняков" – датский "Копенгаген". Встреча чемпионов Украины и Дании начнется в 18:00 по Киеву и будет показана в прямом эфире для зарегистрированных пользователей официального сайта "Шахтера".

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Отметим, что "Шахтер" не впервые сыграет дважды в один день. 31 января этого года в Турции "горняки" победили датский "Хобро" (2:1) и польский "Лех" (3:0). Подобный опыт был у команды и при Мирче Луческу летом 2014-го на сборах в Швейцарии – с румынским "Вииторулом" (1:0) и местным "Сьоном" (1:2).

Соперник "Шахтера". "Копенгаген" – 13-кратный чемпион Дании. Регулярную часть прошлого сезона столичный клуб завершил, опережая "Мидтьюлланд" на одно очко, а после второго этапа, где в числе прочих дважды обыграл основного конкурента, отрыв вырос до 11 пунктов. Разумеется, у "львов" лучшая атака и оборона в стране (86 забитых, 37 пропущенных).

Тренирует "Копенгаген" 51-летний Столе Сольбаккен, который в 2013 году вернулся в клуб после двух лет в Германии ("Кельн") и Англии ("Вулверхэмптон"). Наставник предпочитает классическую схему 4-4-2. В атаке датчан солируют лучший бомбардир чемпионата Роберт Сков (29 мячей, новый рекорд лиги) и сенегалец Даме Ндойе (22).

Полтора года назад команды встретились в Дубае и выдали зрелищный поединок с большим количеством моментов.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

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Тег товарищеский матч, Шахтер Донецк, где смотреть, Копенгаген

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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