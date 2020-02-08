Битва характеров в "Реале": Зидан недоволен тренировками, а Бейл уезжает с матчей клуба

Агент валлийца отмечает, что Гарет просто не хочет стоять в пробках

Гарет Бейл / Фото: Reuters

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Между главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом и вингером мадридского клуба Гаретом Бейлом назрел конфликт. Французский наставник недоволен работой валлийца на тренировках. По информации Marca, из-за повреждения Бэйл пропустил матч только с "Вальядолидом".

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А вот отсутствие звезды сборной Уэльса в заявке мадридской команды на матчах с "Сарагосой", "Атлетико" и "Реалом Сосьедад" — это уже личное решение главного тренера. Между Бейлом и Зиданом вновь установились напряженные отношения.

Французский специалист также недоволен тем, что Гарет не досмотрел матч 1/4 финала Кубка Испании с "Реалом Сосьедад" (3:4). Игрок покинул стадион на 82-й минуте встречи. Ранее валлиец также неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей своего клуба. В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай.

Агент Бейла Джонатан Барнетт вступился за своего клиента: "В последнем матче Бейл покинул стадион до финального свистка? Он хотел домой. Он не хочет попасть в пробку по пути домой. Он не находится в составе. Нельзя убивать его за это. Команда проиграла, и он был очень расстроен. Уважение к болельщикам? Они же его и освистывают. Он любит "Реал", кто бы что ни говорил. О Бейле вообще говорят слишком много ерунды".

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