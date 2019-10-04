Битва лидеров и другие матчи 7 тура чемпионата Италии по футболу: расписание, результаты, таблица

В этот уикенд играются поединки седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Один из матчей был запланирован на пятницу, но из-за смерти бизнесмена и владельца клуба "Сассуоло" Джорджо Сквинци выездной поединок команды против "Брешии" перенесли на 18 декабря. Ниже – расписание всех игр тура, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.
Суббота, 5 октября:
16:00 СПАЛ – "Парма"
Букмекеры: 2.40 – 3.35 – 3.10
19:00 "Верона" – "Сампдория"
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80
21:45 "Дженоа" – "Милан". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.50
Воскресенье, 6 октября:
13:30 "Фиорентина" – "Удинезе". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1.60 – 4.20 – 6.00
16:00 "Аталанта" – "Лечче"
Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.10
16:00 "Болонья" – "Лацио"
Букмекеры: 3.30 – 3.85 – 2.10
16:00 "Рома" – "Кальяри"
Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 7.40
19:00 "Торино" – "Наполи". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 4.00 – 3.85 – 1.90
21:45 "Интер" – "Ювентус". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.80
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|6
|6
|0
|0
|13-2
|18
|2
|ЮВЕНТУС
|6
|5
|1
|0
|11-5
|16
|3
|АТАЛАНТА
|6
|4
|1
|1
|15-9
|13
|4
|НАПОЛИ
|6
|4
|0
|2
|15-10
|12
|5
|РОМА
|6
|3
|2
|1
|11-9
|11
|6
|ЛАЦИО
|6
|3
|1
|2
|11-4
|10
|7
|КАЛЬЯРИ
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|8
|ТОРИНО
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|9
|ПАРМА
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|10
|ФИОРЕНТИНА
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|11
|БОЛОНЬЯ
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|12
|УДИНЕЗЕ
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|13
|САССУОЛО
|6
|2
|0
|4
|11-12
|6
|14
|ВЕРОНА
|6
|1
|3
|2
|4-5
|6
|15
|БРЕШИА
|6
|2
|0
|4
|7-9
|6
|16
|МИЛАН
|6
|2
|0
|4
|4-8
|6
|17
|ЛЕЧЧЕ
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|18
|ДЖЕНОА
|6
|1
|2
|3
|7-13
|5
|19
|СПАЛ
|6
|1
|0
|5
|5-13
|3
|20
|САМПДОРИЯ
|6
|1
|0
|5
|4-14
|3
Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Байер" со счетом 3:0
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