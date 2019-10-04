Битва лидеров и другие матчи 7 тура чемпионата Италии по футболу: расписание, результаты, таблица

Все о поединках седьмого тура Серии А - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Криштиану Роналду и компания сыграют с "Интером" на выезде / Фото: Reuters

В этот уикенд играются поединки седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Один из матчей был запланирован на пятницу, но из-за смерти бизнесмена и владельца клуба "Сассуоло" Джорджо Сквинци выездной поединок команды против "Брешии" перенесли на 18 декабря. Ниже – расписание всех игр тура, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 5 октября:

16:00 СПАЛ – "Парма"

Букмекеры: 2.40 – 3.35 – 3.10

19:00 "Верона" – "Сампдория"

Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80

21:45 "Дженоа" – "Милан". ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.50

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Воскресенье, 6 октября:

13:30 "Фиорентина" – "Удинезе". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 1.60 – 4.20 – 6.00

16:00 "Аталанта" – "Лечче"

Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.10

16:00 "Болонья" – "Лацио"

Букмекеры: 3.30 – 3.85 – 2.10

16:00 "Рома" – "Кальяри"

Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 7.40

19:00 "Торино" – "Наполи". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 4.00 – 3.85 – 1.90

21:45 "Интер" – "Ювентус". ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.80

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 6 6 0 0 13-2 18 2 ЮВЕНТУС 6 5 1 0 11-5 16 3 АТАЛАНТА 6 4 1 1 15-9 13 4 НАПОЛИ 6 4 0 2 15-10 12 5 РОМА 6 3 2 1 11-9 11 6 ЛАЦИО 6 3 1 2 11-4 10 7 КАЛЬЯРИ 6 3 1 2 9-6 10 8 ТОРИНО 6 3 0 3 10-10 9 9 ПАРМА 6 3 0 3 8-9 9 10 ФИОРЕНТИНА 6 2 2 2 11-10 8 11 БОЛОНЬЯ 6 2 2 2 7-7 8 12 УДИНЕЗЕ 6 2 1 3 3-5 7 13 САССУОЛО 6 2 0 4 11-12 6 14 ВЕРОНА 6 1 3 2 4-5 6 15 БРЕШИА 6 2 0 4 7-9 6 16 МИЛАН 6 2 0 4 4-8 6 17 ЛЕЧЧЕ 6 2 0 4 6-12 6 18 ДЖЕНОА 6 1 2 3 7-13 5 19 СПАЛ 6 1 0 5 5-13 3 20 САМПДОРИЯ 6 1 0 5 4-14 3

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Байер" со счетом 3:0

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