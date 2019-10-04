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Битва лидеров и другие матчи 7 тура чемпионата Италии по футболу: расписание, результаты, таблица

4 октября, 14:33

Все о поединках седьмого тура Серии А - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Криштиану Роналду и компания сыграют с "Интером" на выезде

Криштиану Роналду и компания сыграют с "Интером" на выезде / Фото: Reuters

В этот уикенд играются поединки седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Один из матчей был запланирован на пятницу, но из-за смерти бизнесмена и владельца клуба "Сассуоло" Джорджо Сквинци выездной поединок команды против "Брешии" перенесли на 18 декабря. Ниже – расписание всех игр тура, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица.

Суббота, 5 октября:

16:00 СПАЛ – "Парма"
Букмекеры: 2.40 – 3.35 – 3.10

19:00 "Верона" – "Сампдория"
Букмекеры: 2.60 – 3.35 – 2.80

21:45 "Дженоа" – "Милан". ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры: 3.00 – 3.30 – 2.50

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Воскресенье, 6 октября:

13:30 "Фиорентина" – "Удинезе". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 1.60 – 4.20 – 6.00

16:00 "Аталанта" – "Лечче"
Букмекеры: 1.30 – 6.10 – 9.10

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16:00 "Болонья" – "Лацио"
Букмекеры: 3.30 – 3.85 – 2.10

16:00 "Рома" – "Кальяри"
Букмекеры: 1.45 – 4.80 – 7.40

19:00 "Торино" – "Наполи". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 4.00 – 3.85 – 1.90

21:45 "Интер" – "Ювентус". ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.20 – 2.80

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ИНТЕР660013-218
2 ЮВЕНТУС651011-516
3 АТАЛАНТА641115-913
4 НАПОЛИ640215-1012
5 РОМА632111-911
6 ЛАЦИО631211-410
7 КАЛЬЯРИ63129-610
8 ТОРИНО630310-109
9 ПАРМА63038-99
10 ФИОРЕНТИНА622211-108
11 БОЛОНЬЯ62227-78
12 УДИНЕЗЕ62133-57
13 САССУОЛО620411-126
14 ВЕРОНА61324-56
15 БРЕШИА62047-96
16 МИЛАН62044-86
17 ЛЕЧЧЕ62046-126
18 ДЖЕНОА61237-135
19 СПАЛ61055-133
20 САМПДОРИЯ61054-143

Напомним, что во втором туре Лиги чемпионов "Ювентус" разгромил "Байер" со счетом 3:0

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Источник: Сегодня|Спорт

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