Битва шейхов в Европе: новые владельцы "сорок" попытаются перехватить у "ПСЖ" титулованного тренера

Бывший тренер итальянских "Ювентуса" и "Милана" Маccимилиано Аллегри является фаворитом на должность наставника английского "Ньюкасла", сообщает The Sun. Назначение Аллегри может стать частью обновления "сорок" в следующем сезоне. Сейчас "Ньюкасл" возглавляет Стив Брюс. Ранее стало известно, что владелец клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Также интерес к приобретению "Ньюкасла" высказывал боксер Мейвезер, хотя его слова были больше похожи на шутку. Мейвейзер проводил встречу с болельщиками команды и, отвечая на их вопросы, намекнул, что заинтересован в покупке "сорок".

Ранее действующий чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" начал диалог с Аллегри. Также сообщалось, что Аллегри может получить работу в "Манчестер Юнайтед" и мадридском "Реале".

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Напомним, Массимилиано возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в "Ювентусе" сменил Маурицио Сарри.

Смотрите, как "Ньюкаслом" играл с "Ливерпулем" прошлой весной:

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