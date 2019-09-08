Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Битва соперников Украины: как Роналду в сумасшедшем матче сокрушил на выезде Сербию

8 сентября, 00:32

Португальцы одержали выездную победу со счетом 4:2, практически оставив балканцев за бортом ТОП-2 нашей группы

Роналду ликует

Роналду ликует / Фото: AFP

В Белграде состоялся матч главных соперников сборной Украины в борьбе за выход в финальную часть Евро-2020. Сербия, несмотря на поддержку родных трибун, проиграла действующим чемпионам Европы португальцам со счетом 2:4.

Сербия – Португалия (2:4). Обзор первого тайма

Сербия – Португалия (2:4). Обзор второго тайма

Один из мячей у португальцев забил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, для которого этот гол оказался уже 89-м гол в составе своей национальной команды. По количеству мячей на уровне сборных 34-летний Криштиану занимает второе место в мире и отстает от иранца Али Даеи на 20 голов. Но с такими темпами Роналду имеет все шансы и тут стать номером один.

Смотрите гол Роналду в ворота сербов

Реклама

Это поражение Сербии означает, что балканцы теперь сохраняют лишь теоретические шансы на выход из этой группы в финальную часть Евро-2020, куда из нашего квинтета, скорее всего, выйдут Украина и Португалия.

В тренде
Россия готовится вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли – адвокат
Фото: navy.mil.gov.ua

Сербия - Португалия – 2:4
Голы: Миленкович (68), Митрович (85) - Карвальо (42), Гедеш (58), Роналду (80), Б.Силва (86)
Сербия: Дмитрович – Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов – Матич, Миливоевич (Йович, 87) – Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83) – Митрович
Португалия: Руи Патрисиу – Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру – Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85) – Роналду, Гедеш (Фелиш, 70)
Предупреждения: Максимович, Коларов – Диаш, Карвальо

Турнирная таблица в группе В
(на Евро выходят две лучшие сборные)

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям, звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите, как Украина в Вильнюсе обыгрывала Литву

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Сербии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол
Германия – Голландия – 2:4: завершился сумасшедший матч отбора Евро-2020 в Гамбурге
Германия – Голландия – 2:4: завершился сумасшедший матч отбора Евро-2020 в ГамбургеФутбол

Новости партнеров

Loading...