Битва соперников Украины: как Роналду в сумасшедшем матче сокрушил на выезде Сербию

Роналду ликует / Фото: AFP

В Белграде состоялся матч главных соперников сборной Украины в борьбе за выход в финальную часть Евро-2020. Сербия, несмотря на поддержку родных трибун, проиграла действующим чемпионам Европы португальцам со счетом 2:4.

Сербия – Португалия (2:4). Обзор первого тайма

Сербия – Португалия (2:4). Обзор второго тайма

Один из мячей у португальцев забил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, для которого этот гол оказался уже 89-м гол в составе своей национальной команды. По количеству мячей на уровне сборных 34-летний Криштиану занимает второе место в мире и отстает от иранца Али Даеи на 20 голов. Но с такими темпами Роналду имеет все шансы и тут стать номером один.

Смотрите гол Роналду в ворота сербов

Реклама

Это поражение Сербии означает, что балканцы теперь сохраняют лишь теоретические шансы на выход из этой группы в финальную часть Евро-2020, куда из нашего квинтета, скорее всего, выйдут Украина и Португалия.

В тренде Россия готовится вернуть Украине захваченные в Керченском проливе корабли – адвокат

Сербия - Португалия – 2:4

Голы: Миленкович (68), Митрович (85) - Карвальо (42), Гедеш (58), Роналду (80), Б.Силва (86)

Сербия: Дмитрович – Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов – Матич, Миливоевич (Йович, 87) – Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83) – Митрович

Португалия: Руи Патрисиу – Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру – Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85) – Роналду, Гедеш (Фелиш, 70)

Предупреждения: Максимович, Коларов – Диаш, Карвальо

Турнирная таблица в группе В

(на Евро выходят две лучшие сборные)

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям, звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите, как Украина в Вильнюсе обыгрывала Литву

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама