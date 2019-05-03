Битва в Бремене и другие матчи 32-го тура чемпионата Германии

Все о матчах 32-го тура Бундеслиги – календарь, результаты и турнирная таблица

"Боруссия" сохраняет шансы на чемпионство. Фото: AFP

В чемпионате Германии по футболу будут сыграны матчи 32 тура тура. Центральным матчем немецкого уикенда будет встреча Бремене между "Вердером" и дортмундской "Боруссией". Хозяева поля сохраняют надежду попасть в Лигу Европы, а дортмундцы еще имеют шансы на чемпионство.

Лидер Бундеслиги "Бавария" не должна испытать дома проблем с худшей командой чемпионата "Ганновером".

Кстати, ранее мы писали, что у Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер согласился возглавить клуб, проваливший сезон.

Пятница, 3 мая

21:30 "Майнц" – "Лейпциг"

Суббота, 4 мая

16:30 "Бавария" – "Ганновер"

16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"

16:30 "Вольфсбург" – "Нюрнберг"

16:30 "Герта" – "Штутгарт"

19:30 "Вердер" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 5 мая

14:30 "Шальке" – "Аугсбург"

16:30 "Фрайбург" – "Фортуна"

19:30 "Байер" – "Айнтрахт"

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