Битва в Бремене и другие матчи 32-го тура чемпионата Германии
Все о матчах 32-го тура Бундеслиги – календарь, результаты и турнирная таблица
В чемпионате Германии по футболу будут сыграны матчи 32 тура тура. Центральным матчем немецкого уикенда будет встреча Бремене между "Вердером" и дортмундской "Боруссией". Хозяева поля сохраняют надежду попасть в Лигу Европы, а дортмундцы еще имеют шансы на чемпионство.
Лидер Бундеслиги "Бавария" не должна испытать дома проблем с худшей командой чемпионата "Ганновером".
Кстати, ранее мы писали, что у Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер согласился возглавить клуб, проваливший сезон.
Пятница, 3 мая
21:30 "Майнц" – "Лейпциг"
Суббота, 4 мая
16:30 "Бавария" – "Ганновер"
16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"
16:30 "Вольфсбург" – "Нюрнберг"
16:30 "Герта" – "Штутгарт"
19:30 "Вердер" – "Боруссия" Д
Воскресенье, 5 мая
14:30 "Шальке" – "Аугсбург"
16:30 "Фрайбург" – "Фортуна"
19:30 "Байер" – "Айнтрахт"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Битва в Бремене и другие матчи 32-го тура чемпионата Германии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"