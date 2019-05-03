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Битва в Бремене и другие матчи 32-го тура чемпионата Германии

3 мая, 16:29

Все о матчах 32-го тура Бундеслиги – календарь, результаты и турнирная таблица

"Боруссия" сохраняет шансы на чемпионство
"Боруссия" сохраняет шансы на чемпионство. Фото: AFP

В чемпионате Германии по футболу будут сыграны матчи 32 тура тура. Центральным матчем немецкого уикенда будет встреча Бремене между "Вердером" и дортмундской "Боруссией". Хозяева поля сохраняют надежду попасть в Лигу Европы, а дортмундцы еще имеют шансы на чемпионство.

Лидер Бундеслиги "Бавария" не должна испытать дома проблем с худшей командой чемпионата "Ганновером".

Кстати, ранее мы писали, что у Коноплянки в "Шальке" будет новый тренер: Давид Вагнер согласился возглавить клуб, проваливший сезон.

Пятница, 3 мая

21:30 "Майнц" – "Лейпциг"

Суббота, 4 мая

16:30 "Бавария" – "Ганновер"
16:30 "Боруссия" М – "Хоффенхайм"
16:30 "Вольфсбург" – "Нюрнберг"
16:30 "Герта" – "Штутгарт"
19:30 "Вердер" – "Боруссия" Д

Воскресенье, 5 мая

14:30 "Шальке" – "Аугсбург"
16:30 "Фрайбург" – "Фортуна"
19:30 "Байер" – "Айнтрахт"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАВАРИЯ31225480-3071
2 БОРУССИЯ Д31216474-4069
3 ЛЕЙПЦИГ31197559-2464
4 АЙНТРАХТ Ф31159758-3554
5 БОРУССИЯ М311561049-3851
6 БАЙЕР311631257-4951
7 ХОФФЕНХАЙМ311311766-4550
8 ВОЛЬФСБУРГ311471052-4649
9 ВЕРДЕР311210953-4646
10 ФОРТУНА Д311241544-6040
11 ГЕРТА319101241-4837
12 МАЙНЦ311061537-5236
13 ФРАЙБУРГ317111340-5632
14 АУГСБУРГ31871647-5931
15 ШАЛЬКЕ31861736-5430
16 ШТУТГАРТ31661928-6724
17 НЮРНБЕРГ313101825-5719
18 ГАННОВЕР31462126-6618

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