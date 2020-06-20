Битва за "серебро": онлайн матча "Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд

После того, как в Германии досрочно определился чемпион, основное внимание болельщиков приковано к борьбе за второе место. На него за два тура до финиша Бундеслиги претендуют две команды – "Лейпциг" (63 очка) и "Боруссия" Дортмунд (66 очков). Сегодня состоится очная встреча этих соперников, начало – в 16:30, а мы проводим текстовый онлайн матча "Лейпциг" – "Боруссия" с яркими фото и комментариями ключевых моментов встречи. Полгода назад в первом круге чемпионата Германии "Лейпциг" и "Боруссия" выдали суперматч с шестью голами:

"Лейпциг" – "Боруссия" Д

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Хозяева не проигрывают во всех турнирах уже 14 матчей кряду – 7 побед и 7 ничьих, а последнее поражение команды Юлиана Нагельсмана датировано началом февраля. Формально, "Лейпциг" еще не гарантировал себе место в Лиге чемпионов, поскольку его еще может обойти идущая на пятом месте менхенгладбахская "Боруссия".

В свою очередь, Дортмунд уже имеет путевку в Лигу чемпионов следующего сезона.

Футболисты "Боруссии" прилетели в Лейпциг вчера во второй половине дня:

Прогноз на матч

Эксперты называют хозяев небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Лейпцига" составляет 2.20, на ничью – 3.80, на победу "Боруссии" – 3.10. Таким образом, аналитики букмекерских контор называют такую вероятность результата: победа "Лейпцига" – 44 процента, ничья – 25 процентов, победа "Боруссии" – 31 процент.

В большинстве матчей чемпионата Германии зрители имеют возможность увидеть много забитых голов. Букмекеры прогнозируют, что и сегодня их будет не мало: котировка на "больше 2,5 гола" равна 1.60, а на "меньше 2,5 гола" она составляет 2.40. Значит, с вероятностью в 60 процентов сегодня зрители у экранов увидят три или более гола.

ТОП-3 футболиста каждой команды с наибольшими шансами отличиться:

Тимо Вернер, "Лейпциг" – 2.10 (коэффициент на "забьет гол")

Патрик Шик, "Лейпциг" – 2.75

Дани Ольмо, "Лейпциг" – 3.85

Эрлинг Холанд, "Боруссия" – 2.25

Джейдон Санчо, "Боруссия" – 3.00

Торган Азар, "Боруссия" – 4.30

Где смотреть трансляцию

Поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть матч онлайн можно на сервисе oll.tv. Повтор – на канале "Футбол 2" ночью в 01:35, а также в воскресенье в 08:15 на канале "Футбол 1" и в 18:40 на канале "Футбол 2".

"Лейпциг" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. До наступления карантина немецкий клуб дважды обыграл "Тоттенхэм" и вышел в четвертьфинал. Смотрите голы матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм" 3:0

В свою очередь, дортмундская "Боруссия" не смогла пройти французский "ПСЖ". Победив на своем поле 2:1, на выезде немецкий клуб уступил всухую – 0:2. Смотрите обзор того матча:

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