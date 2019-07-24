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Бизнес по-динамовски: Хацкевич отдал игрока в Чехию для раскрутки в Европе

24 июля, 12:21

Ахмед Алибеков, на которого рассчитывали в "Александрии", продолжит карьеру в либерецком "Словане"

Ахмед Алибеков
Ахмед Алибеков. Фото: Динамомания

Защитник "Динамо" Ахмед Алибеков продолжит карьеру в либерецком "Словане". С 21-летним украинцем, способным сыграть и на позиции опорного хава, подпишут арендное соглашение сроком на один год. Уже сегодня футболист прибудет в чешский клуб и подпишет контракт после соблюдения формальностей.

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Ранее сообщалось, что "Динамо" будет систематически сотрудничать со "Слованом", за который в свое время на правах аренды выступали Сергей Рыбалка, Владислав Калитвинцев и Сергей Люлька. Чешский клуб будет предоставлять игровую практику футболистам, пока что не попадающим в основу киевлян, а заодно засветит их на трансферном рынке. Как известно, внимание к чешской лиге у европейских скаутов – весьма серьезное.

Интересно, что до недавних пор Ахмед Алибеков находился в расположении "Александрии". "Мы ведем переговоры по Алибекову. Хотелось бы оставить парня в команде. Мы видим, что он может закрыть и центральную зону обороны, и зону опорного полузащитника", – говорил наставник александрийцев Владимир Шаран, однако его планам не суждено было сбыться.

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Как мы писали накануне, Хацкевич смилостивился: "Динамо" дозаявило Русина на новый сезон. Слухи об уходе в "Карпаты" или "Зарю" нападающего, часто критикуемого главным тренером киевлян, не подтвердились.

Напомним, уже менее через через две недели киевляне стартуют к Лиге чемпионов. Букмекеры уже назвали котировки в противостоянии "Динамо" – "Брюгге" на выход в следующий раунд. Впрочем, коэффициенты, установленные аналитиками, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары. Шансы клубов клубов расцениваются как абсолютно равные - 50 на 50.

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Тег аренда, Динамо Киев, Слован Либерец, Ахмед Алибеков

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Dynamo.kiev.ua

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