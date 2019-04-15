Бизнес по-украински: клуб Первой лиги заработал на договорняках 10 миллионов евро
Стали известны новые подробности махинаций футбольной команды "Сумы"
Стали известны подробности выдворения из футбола клуба Первой украинской лиги "Сумы". Ранее контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил сумчан статуса профессионального футбольного клуба, а трое футболистов команды Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков получили пожизненную дисквалификацию.
Как оказалось, сумская команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет. За этот срок она отыграла 30 матчей договорного характера. При этом на участии "Сум" в договорных матчах заработали более 10 миллионов евро.
Ранее привлек к себе внимание матч молодежных составов "Зари" и "Динамо" (1:3). Причиной стала разоблаченная попытка подкупа игроков луганского клуба. Двое жителей столицы, назвавшись брокерами по спортивным соревнованиям, предложили пяти футболистам "Зари" (U-21) деньги за обеспечение проигрыша своей команды с нужным результатом. Как выяснила "Сегодня", речь шла о сумме в $10 тысяч: половина авансом до игры, половина после. Взамен требовалось обеспечить поражение "Зари" в два мяча.
Также в ходе скандала с "договорняками" в украинском футболе были опубликованы записи разговоров. В договорных матчах в Первой лиге участвовали арбитры, инспекторы, игроки и клубы.
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