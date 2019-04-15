Бизнес по-украински: клуб Первой лиги заработал на договорняках 10 миллионов евро

Стали известны новые подробности махинаций футбольной команды "Сумы"

ФК "Сумы" докатились до исчезновения.

Стали известны подробности выдворения из футбола клуба Первой украинской лиги "Сумы". Ранее контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил сумчан статуса профессионального футбольного клуба, а трое футболистов команды Егор Луговой, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков получили пожизненную дисквалификацию.

Как оказалось, сумская команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет. За этот срок она отыграла 30 матчей договорного характера. При этом на участии "Сум" в договорных матчах заработали более 10 миллионов евро.

Ранее привлек к себе внимание матч молодежных составов "Зари" и "Динамо" (1:3). Причиной стала разоблаченная попытка подкупа игроков луганского клуба. Двое жителей столицы, назвавшись брокерами по спортивным соревнованиям, предложили пяти футболистам "Зари" (U-21) деньги за обеспечение проигрыша своей команды с нужным результатом. Как выяснила "Сегодня", речь шла о сумме в $10 тысяч: половина авансом до игры, половина после. Взамен требовалось обеспечить поражение "Зари" в два мяча.

Также в ходе скандала с "договорняками" в украинском футболе были опубликованы записи разговоров. В договорных матчах в Первой лиге участвовали арбитры, инспекторы, игроки и клубы.

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