Бизнесмен из Саудовской Аравии за 20 миллионов купил клуб в Испании

Бизнесмен и член королевского суда Саудовской Аравии Турки аль-Шейх стал владельцем клуба второго по силе дивизиона Испании "Альмерия". Ране испанские СМИ сообщали, что сделка обойдется аль-Шейху в 20 миллионов долларов. Бывший министр спорта Саудовской Аравии сменит Альфонсо Гарсию Габаррона на посту крупнейшего акционера клуба.
"Турки аль-Шейх планирует амбициозный проект, учитывая свой широкий и блестящий опыт как в международном спорте, так и в бизнесе", – говорится в сообщении на сайте "Альмерии".
В прошлом сезоне "Альмерия" заняла 10-е место в турнирной таблице Сегунды. Клуб был основан в 1989 году. В разное время они провели в высшем испанском дивизионе шесть сезонов, хотя в последний раз играли в Примере в 2015 году. А в Кубке Испании лучшим результатом команды является полуфинал в сезоне 2010/2011 годов.
Напомним, что во второй лиге Испании в составе "Альбасете" выступает украинский нападающий Роман Зозуля. Кстати, недавно украинец отличился необычной выходкой: Роман Зозуля обменял футболку на колбасу.
Напомним, Зозуля продлил контракт с "Альбасете" до 2021 года. К слову, в прошлом сезоне 29-летний украинский форвард провел за свой клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины
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