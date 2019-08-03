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Бизнесмен из Саудовской Аравии за 20 миллионов купил клуб в Испании

Сегодня, 22:18

В этом году скромный клуб празднует 30-летний юбилей со дня основания

Фото: ФК "Альмерия"

Фото: ФК "Альмерия"

Бизнесмен из Саудовской Аравии за 20 миллионов купил клуб в Испании https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Футбол В этом году скромный клуб празднует 30-летний юбилей со дня основания

Бизнесмен и член королевского суда Саудовской Аравии Турки аль-Шейх стал владельцем клуба второго по силе дивизиона Испании "Альмерия". Ране испанские СМИ сообщали, что сделка обойдется аль-Шейху в 20 миллионов долларов. Бывший министр спорта Саудовской Аравии сменит Альфонсо Гарсию Габаррона на посту крупнейшего акционера клуба.

"Турки аль-Шейх планирует амбициозный проект, учитывая свой широкий и блестящий опыт как в международном спорте, так и в бизнесе", – говорится в сообщении на сайте "Альмерии".

В прошлом сезоне "Альмерия" заняла 10-е место в турнирной таблице Сегунды. Клуб был основан в 1989 году. В разное время они провели в высшем испанском дивизионе шесть сезонов, хотя в последний раз играли в Примере в 2015 году. А в Кубке Испании лучшим результатом команды является полуфинал в сезоне 2010/2011 годов.

Напомним, что во второй лиге Испании в составе "Альбасете" выступает украинский нападающий Роман Зозуля. Кстати, недавно украинец отличился необычной выходкой: Роман Зозуля обменял футболку на колбасу.

Напомним, Зозуля продлил контракт с "Альбасете" до 2021 года. К слову, в прошлом сезоне 29-летний украинский форвард провел за свой клуб 37 матчей во всех турнирах, где забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Смотрите, как Зозуля в последний раз забивал за сборную Украины

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футбол чемпионат Испании Альмерия

Источник: Сегодня|Спорт

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