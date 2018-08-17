Благодарность Лукашенко и победа "за счет Газпрома": реакция на сенсационный матч "Зенит" – "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за дополнительный стимул для футболистов своей команды после ответного матча квалификации Лиги Европы матча с минским "Динамо". Комментируя результат первой игры, в которой "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 4:0, Лукашенко заявил, что российская команда находилась на поле в таком состоянии, когда "некоторые игроки уже на четвереньках ходили".

В ответной игре российский клуб разгромил минчан со счетом 8:1 и пробился следующий раунд отбора. По словам Сергея Семака, слова белорусского лидера раззадорили футболистов "Зенита".

"Тяжелая игра, но мы верили до последнего. Такое возможно, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры. Спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает", – сказал Семак.

Главный тренер "Зенита" также поблагодарил футболистов соперника. "Ребята – молодцы, боролись. Но сегодня, на мой взгляд, мы были лучше. Команда у них симпатичная, но настрой и желание отразились на тех мячах, которые мы забили", – отметил он.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко заметил, что его команде не хватило рослого защитника, чтобы сдержать атаку "Зенита".

"У "Зенита" был единственный шанс продавить нас через центр, за счет подач на высокорослых игроков, штрафных... и "Газпрома". Спасибо за гостеприимство", – заявил тренер "Динамо".

Одним из главных героев матча стал нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба, сделавший хет-трик. После игры он передал "Привет" всем, кто не верил в его команду. "Обидно, что многие в нас не верят, им привет, кстати. А всем, кто верит, спасибо, мы не сомневались, что мы можем", – сказал российский форвард.