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Благодаря голу в ворота "Александрии" Мораес обошел Брандао в рейтинге снайперов-бразильцев

Сегодня, 20:18

Впереди нынешнего форварда "Шахтера" – только бывший нападающий дончан Луис Адриано. До него – 36 голов

Жуниор Мораес. Фото официального сайта "Шахтера"
Жуниор Мораес. Фото официального сайта "Шахтера".
Благодаря голу в ворота "Александрии" Мораес обошел Брандао в рейтинге снайперов-бразильцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42e/009/5c742e0098d40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42e/009/5c742e0098d40.jpg Футбол Впереди нынешнего форварда "Шахтера" - только бывший нападающий дончан Луис Адриано. До него - 36 голов

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в понедельник отличился забитым голом в Харькове в матче чемпионата Украины против "Александрии".

Для бразильца этот мяч стал уже 91-м в составах украинских клубов во всех турнирах. Таким образом, Мораес догнал экс-"горняка" Брандао в списке лучших бомбардиров украинских клубов, представляющих Бразилию, во всех соревнованиях. Мораес с Брандао делят второе место рейтинга.

Мораес на расстоянии 36 голов от другого бывшего форварда "Шахтера" Луиса Адриано, который со 127 мячами уверенно лидирует в этом списке.

       Бомбардир       Голы   Клубы

  1. Луис Адриано 127 Шахтер
  2. Жуниор Мораес 91 Металлург Д, Динамо, Шахтер
  3. Брандао 91 Шахтер
  4. Алекс Тейшейра 89 Шахтер
  5. Диого Ринкон 71 Динамо

Как сообщалось ранее, Мораес стал пятым игроком в истории, забивавшим в "класико" и за "Шахтер", и за "Динамо". "Я больше радуюсь победе!" – говорил по этому поводу Жуниор.

Также сообщалось, что скауты "Манчестер Юнайтед" прилетели на игру "Шахтер" – "Александрия", чтобы посмотреть в деле игрока за 100 млн евро.

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Тег Шахтер Донецк, Александрия, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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