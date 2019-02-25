Благодаря голу в ворота "Александрии" Мораес обошел Брандао в рейтинге снайперов-бразильцев
Впереди нынешнего форварда "Шахтера" – только бывший нападающий дончан Луис Адриано. До него – 36 голов
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес в понедельник отличился забитым голом в Харькове в матче чемпионата Украины против "Александрии".
Для бразильца этот мяч стал уже 91-м в составах украинских клубов во всех турнирах. Таким образом, Мораес догнал экс-"горняка" Брандао в списке лучших бомбардиров украинских клубов, представляющих Бразилию, во всех соревнованиях. Мораес с Брандао делят второе место рейтинга.
Мораес на расстоянии 36 голов от другого бывшего форварда "Шахтера" Луиса Адриано, который со 127 мячами уверенно лидирует в этом списке.
Бомбардир Голы Клубы
- Луис Адриано 127 Шахтер
- Жуниор Мораес 91 Металлург Д, Динамо, Шахтер
- Брандао 91 Шахтер
- Алекс Тейшейра 89 Шахтер
- Диого Ринкон 71 Динамо
Как сообщалось ранее, Мораес стал пятым игроком в истории, забивавшим в "класико" и за "Шахтер", и за "Динамо". "Я больше радуюсь победе!" – говорил по этому поводу Жуниор.
Также сообщалось, что скауты "Манчестер Юнайтед" прилетели на игру "Шахтер" – "Александрия", чтобы посмотреть в деле игрока за 100 млн евро.
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