Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря выходу донецкого "Шахтера" в полуфинал Лиги Европы Украина опередила Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА! Победа "горняков" над "Базелем" в 1/4 финала принесла в копилку нашей страны 0,800 балла – три балла за победу плюс один бонусный балл за выход в полуфинал.

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Также участие в полуфинале гарантирует "Шахтеру" один балл, а это означает, что Украина еще улучшит свое положение в рейтинге УЕФА. Как мы писали ранее, "Шахтер" гарантировал Украине пропуск в группу Лиги чемпионов через сезон.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Шахтер встретится с итальянским "Интером". Фаворитом у букмекеров является миланский клуб. Коэффициент на проход в следующий: на "Интер" – 1.36, на "Шахтер" – 3.15.

Что касается личного рейтинга, то "Шахтер" поднялся на 14-е место среди всех команд Европы, потеснив "Челси" и "Рому". В случае успешного выступления в дальнейших матчах "горняки" могут завершить сезон на 12-м месте. Этот рейтинг учитывается во время составления корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

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Добавим, что Украина в текущем сезоне занимает 10-е место среди всех национальных ассоциаций. Суммарно наши представители в еврокубках заработали 35 очков, что в разделении на пять команд составляет ровно 7 баллов. 21 очко принес "Шахтер", 6,5 на счету "Динамо", 4 – "Зари", 3 – "Александрии" и 0,5 – "Мариуполя".

Ранее мы писали, что победа "Шахтера" изменила соперников для "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов. Французский "Ренн" точно не станет соперником "Динамо" – они автоматом попали в групповой этап.

Обзор матча "Шахтер" – "Базель":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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