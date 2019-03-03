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Блеф от "Ювентуса": Роналду прибил "Наполи" и остатки золотой интриги в Серии А

Сегодня, 23:39

Криштиану, который не должен был играть, вышел и сделал результат в главном матче итальянского чемпионата

Роналду деклассировал "Наполи"
Роналду деклассировал "Наполи". Фото: AFP
Блеф от "Ювентуса": Роналду прибил "Наполи" и остатки золотой интриги в Серии А //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c47/6c4/5c7c476c4029d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c47/6c4/5c7c476c4029d.png Футбол Криштиану, который не должен был играть, вышел и сделал результат в главном матче итальянского чемпионата

В Италии завершился центральный матч 26-го тура – "Наполи" – "Ювентус". Туринцы обыграли на выезде своего конкурента в борьбе за чемпионство со счетом 2:1. Таким образом они убили остатки золотой интриги. Ведь за 12 туров до финиша Серии А отрыв лидирующего "Юве" от преследующего его "Наполи" увеличился уже до 16 очков. 

Блеф "Ювентуса" сработал. Перед игрой туринцы разгоняли слухи о том, что их звезда Криштиану Роналду не сыграет против "Наполи" из-за травмы. Однако Кришти вышел в стартовом составе "Юве" и, хотя и не забил, сделал решающий вклад в победу своей команды. Именно Роналду на 25-й минуте заработал удаление для вратаря "Наполи" Мерета. Более того, именно с этого штрафного, заработанного португальцем, одноклубник Роналду Пьянич открыл счет. 

Впоследствии "Ювентус" удвоил преимущество. "Наполи" один мяч отыграл. Но ничью спасти не смог – Инсинье не реализовал пенальти.

Наполи – Ювентус – 1:2

Голы: Кальехон (61) – Пьянич (28), Джан (39)

Турнирная таблица чемпионата Италии

Как сообщалось ранее, футболист по имени Милан пообещал сменить имя на Интер, если выиграет Лигу чемпионов. Также сообщалось, что лишенный капитанской повязки футболист "Интера" получил предложение о повышении зарплаты.

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Тег чемпионат Италии, Криштиану Роналду, Наполи, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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