Ближайшие матчи чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за коронавируса

Два тура внутреннего чемпионата будут проводиться за закрытыми дверями

Ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут при пустых трибуна. Такое решение приняла испанская ла лига. Причина — ситуация с распространением коронавируса. Без зрителей пройдут и матчи второго дивизиона. Таким образом, матчи без зрителей будут проходить начиная с 13 марта. В лиге сейчас работают над реорганизацией чемпионата, чтобы завершить турниры, обойдясь без приостановки. Добавим, что в Испании количество зараженных коронавирусом превысило 1200 человек.

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Ранее из-за распространения болезни был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи чемпионата Франции, а также несколько игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

Кроме того, с начала распространения коронавируса во Франции, более 11 тысяч медицинских масок и около 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс

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