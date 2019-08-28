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Близится рекорд: очередной проект "Давай, Играй!" заработал в Ивано-Франковской области

28 августа, 16:59

Юные футболисты смогут не только играть в свое удовольствие, но и заниматься под руководством тренера

"Давай, играй" на Прикарпатье. Село Демешковцы в Ивано-Франковской области теперь – с новой площадкой, где местная детвора может играть в футбол. Все благодаря – совместном проекту компании ДТЭК и футбольного клуба "Шахтер". За годы существования "Давай, играй!" три с половиной тысячи ребят в различных украинских городах и селах смогли приобщиться к командной игре. "Сегодня" выяснили – новенькие поля появились там, где есть предприятия энергетической компании. Что кроме поля получили дети – Наталья Фармус видела.

"Шахтер" запустил проект для детей в Станице Луганской

Об игре в футбол на поле с современным искусственным покрытием эта малышня могла только мечтать.

"Здесь комфортнее, и команда собирается, больше желающих есть играть, ну заниматься футболом, и в целом нравится", – рассказал юный футболист Влад, присутствующий на открытии.

Вместе с Владом на новом поле – его друзья. До сих пор ребята играли как удавалось. Теперь у них есть профессиональный тренер-волонтер.

Где-то около 20 детей уже есть, это только это начало, я думаю, что будет где-то до 40 может", – считает тренер Олег Кошка. – "Так я планирую. Потому девушек мы еще не подключили, если мы поработаем, походим по школах, переговорим с родителями, то я думаю, что будет больше детей".

Демешковцы стали двадцать восьмым населенным пунктом, который присоединился к проекту "Давай, играй". Это совместная инициатива компании ДТЭК и футбольного клуба "Шахтер". Кроме площадки местная малышня имеет все необходимое для занятий – от мячей до экипировки.

"Стадиона как такового у них не было. Подходят знакомые, говорят, что вчера здесь свет горел до часу ночи, что и взрослые занимаются, но основная наша цель – это занять детей, оторвать от гаджетов, вытащить на улицу, чтобы была нация наша здоровее", – рассказал куратор проекта "Давай, играй!" Олег Дабчук.

Привести местный стадион в порядок община пыталась с прошлого года. Сделали часть работы и значительную часть работы смогли сделать в этом году благодаря проекту ДТЭК и "Шахтера". Подробнее рассказал председатель Демешкивськои сельского совета Зиновий Цыбух: "В прошлом году был государственный проект, мы участвовали, вот и в этом году. Мы вместе с софинансированием уже заканчивали этот проект вместе с Бурштынской ТЭС. Из местного фонда деньги, ну и однозначно, что Бурштынская ТЭС большую нам помощь оказала".

Это третья площадка в Галицком районе, который открывается при поддержке ДТЭК Бурштынская ТЭС. За несколько недель здесь планируют открыть еще три таких площадки.

Ранее проект "Давай, играй!" стартовал в селе Демьянов Ивано-Франковской области.

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футбол Шахтер Донецк Давай, играй!

Источник: телеканал "Украина"

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