Блогер попал мячом в лицо своей девушке, пытаясь исполнить трюк: забавное видео

За сутки видео забавного трюка посмотрело больше человек, чем подписчиков у блогера

Популярный блогер Джейк Дафнер записал курьезный ролик, ставший популярным в соцсетях. Всего за сутки его посмотрело более 200 тысяч человек, хотя на страницу Дафнера в Instagram подписано 175 тысяч человек.

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На видео Джейк пытался пробить мячиком над своей девушкой, которая в купальнике нежилась на солнце на заднем дворе. Блогер специализируется на различных футбольных трюках, но в этот раз что-то пошло не так и после удара мяч угодил прямо в лицо девушки, которая от неожиданности вскочила. Дафнер подписал ролик "CRISTIANO RONALDOOOOOOO".

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Кстати, лидер "Ювентуса" и сборной Португалии был замешан в еще одном сумасшедшем пранке. Ранее мы опубликовали видео, на котором отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану. Мальчик хотел быть похожим на знаменитого португальца, но у его отца было другое мнение. Сдерживая смех, отец показал на своем телефоне фото бразильца Роналдо и сказал: "Есть только один Роналдо".

Также шуму наделало видео с котом-вратарем по кличке Мануэль Нойер, который отбивал мячи как настоящий голкипер. Но позже стало известно, что вирусное видео про кота-вратаря оказалось фейком: автор раскрыл секрет. Блогер записал, как кот прыгает за игрушкой, а затем добавил на видео мяч.

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