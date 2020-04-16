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Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина

16 апреля, 15:38

Богдан Юрков

Кинси Волански не перестает удивлять своих поклонников, в этот раз побаловав фолловеров оригинальным видео

Сексапильная блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански,ставшая мировой знаменитостью после своего выбегания на поле в полуголом виде в матче "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" прошлым летом, снова напомнила о себе. Американская модель откровенно пошутила над своим телом, показав, каким стройным оно было до карантина, и каким "широким" стало сейчас.

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Отметим, что ничего другого, кроме как привлекать к себе внимание в подобном стиле, Кинси Волански сейчас и не остается. Ведь соревнований, где она снова могла бы шокировать своим неожиданным появлением на площадке, нынче попросту нет. Спорт – на паузе из-за ситуации с коронавирусом.

INSTAGRAM

Ранее Кинси Волански поделилась вызывающей фотографией с отдыха на Багамах. Пышногрудая красавица плавает там вместе с небольшими акулами. "Мои любимые партнеры по плаванию", – подписала снимок девушка.

А перед этим Кинси показала другую свою партнершу – Волански проводила время в изоляции с очаровательной моделью Деми Роуз. Девушки загорали у бассейна абсолютно обнаженными.

Вспомним, как Кинси Волански вырвалась на поле в финале ЛЧ-2019

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карантин WAGs Кинси Волански

Источник: Сегодня|Спорт

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