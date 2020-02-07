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"Богатенький Буратино": кто из футболистов получает больше всех в мире

7 февраля, 18:27

Лидер "Барселоны" обскакал Криштиану Роналду почти вдвое

Лео Месси

Лео Месси / Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает получать самую большую зарплату в мировом футболе. Об этом сообщило авторитетное футбольное издание L'Equipe. Ранее мы сообщали, что после скандала с руководством Месси чуть не подрался с вратарем.

Согласно информации издания, по контракту с каталонским клубом зарплата аргентинца составляет 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает португальский нападающий Криштиану Роналду. В "Ювентусе" чемпион Европы-2016 зарабатывает 4,5 млн евро в месяц.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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На третьем месте — форвард французского "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар с зарплатой 3 млн евро в месяц. В пятерку также входят форварды "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее 3 млн евро в месяц.

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Неймар

Неймар / Фото: Reuters

Самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии является испанский голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа – 1,76 млн евро в месяц, в первенстве Германии — игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо, которые зарабатывают по 1,66 млн евро в месяц.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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