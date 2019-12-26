Богатые тоже плачут: звездный бразильский футболист бросил жену ради ее племянницы

Известный нападающий оставил экс-супругу с тремя детьми и ушел к ее симпатичной родственнице

Халк променял бывшую жену на ее племянницу / Фото: Twitter

Бывший нападающий "Зенита" и сборной Бразилии Халк, ныне выступающий в Китае за "Шанхай СИПГ", начал встречаться с племянницей своей бывшей жены, сообщает UOL.

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Знаменитый форвард Халк развелся со своей женой Иран Соузой, с которой провел в браке 12 лет, в июле этого года. У пары родилось двое сыновей – Иан и Тьяго. А три года назад они еще и удочерили девочку.

Халк со своей экс-женой и их общие дети

Каким же оказалось удивление публики, когда спустя пять месяцев после развода Халк начал отношения с племянницей свой экс-супруги Иран – Камилой. Cам футболист подтвердил эту информацию через своих представителей, чтобы избежать ложных комментариев. При этом Камила, по крайней мере, до недавних пор, была любимой племянницей Иран Соузы, и они публиковали много совместных снимков в Instagram.

Экс-жена Халка катается верхом на новой возлюбленной футболиста

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Добавим, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в Китай. В завершившемся сезоне Суперлиги форвард отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 25 матчах и помог своей команде занять третье место в турнирной таблице первенства Поднебесной.

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