"Богатым все можно": юрист объяснил, почему "Манчестер Сити" разгромил в суде УЕФА

"В УЕФА построили дело на нарушениях, которые не доказаны. И это очень странно", - говорит Михаил Прокопец

Юрист Михаил Прокопец объяснил, каким образом "Манчестер Сити" удалось разгромить в Лозанне УЕФА. Напомним, сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отменить двухлетнюю дисквалификацию "МанСити" в Лиге чемпионов, ранее наложенную на английский клуб Европейским футбольным союзом. При этом штраф "горожанам" за нарушения финансового Fair Play сокращен с 30 млн евро до 10 млн.

"Очень трудно спекулировать на юридических комментариях по этому вопросу. У нас нет вообще никакой информации: ни изначального решения УЕФА, ни решения CAS. Мы можем судить только по пресс-релизам. Там говорится, что по многим инкриминируемым "Сити" нарушениям срок давности (пять лет) пропущен. Это меня удивляет, – говорит Михаил Прокопец. – То есть CAS говорит, что большинство нарушений были совершены за пределами срока исковой давности. И УЕФА это повторяет в своем заявлении. Это очень странно, так как в УЕФА должны знать сроки давности по своим документам. Если они построили такое дело на обвинениях, по которым уже истек срок давности, то это очень недальновидно"

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/ Фото: Reuters

"Второе: в пресс релизе CAS сказано, что те нарушения, которые легли в основу наказания, это отказ от сотрудничества с УЕФА – не заслуживают дисквалификации. То есть часть нарушений по итогу была не доказана, часть не попадает под сроки давности, а часть настолько незначительна, что не заслуживает дисквалификации. CAS сказал, что раз основные нарушения не доказаны, то мы не можем наложить такие серьезные санкции, как дисквалификация. Понятно, что штраф они снизили, потому что изначально была чрезмерная сумма. Главная мысль по тому, что есть в пресс-релизах: решение серьезно бьет по имиджу УЕФА. Если они построили огромный и скандальный кейс на нарушениях, которые не доказаны и не ложатся в сроки давности, то это очень странно. Сами виноваты"

Зинченко, "Манчестер Сити" / Фото: Getty Images

"УЕФА обычно так не делает. Они пошли в суд без хорошего кейса. Это удар по репутации УЕФА. Посмотрите на их пресс-релиз. Они там говорят, что срок исковой давности пропущен, а больше комментариев от нас будет. Болельщики теперь говорят, что богатым все можно, что наказывают только маленькие клубы. А УЕФА можно сказать одно: вы либо не "прыгайте" на шейхов, если нет доказательств, либо начинайте, если есть хороший кейс. Но, может быть, мы что-то не знаем", – отметил в комментарии "Чемпионату" юрист Михаил Прокопец

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Ранее помощник Гвардиолы показал его реакцию на снятие с "Манчестер Сити" дисквалификации. Снимок тренерского штаба "горожан" после выигрыша громкого судебного дела сопровождался триумфальным "Да!"

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