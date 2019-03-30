Богданов: "Матч "Шахтер" – "Динамо" смело можно назвать финалом"

Экс-полузащитник киевлян разложил грядущую битву в Кубке и вспомнил об отставке Семина

Андрей Богданов. Фото: Twitter

Богданов: "Матч "Шахтер" – "Динамо" смело можно назвать финалом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f42/611/5c9f4261145ac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f42/611/5c9f4261145ac.png 2019-03-30T12:23:00+02:00 Футбол Экс-полузащитник киевлян разложил грядущую битву в Кубке и вспомнил об отставке Семина

7 апреля в Харькове "Шахтер" сыграет с "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. Последний раз на столь ранней стадии турнира команды встречались почти 7 лет назад. Тогда "Шахтер" разгромил своего принципиального соперника со счетом 4:1. Андрей Богданов, игравший тогда в составе киевского клуба, поделился воспоминаниями о поединке и провел историческую параллель с нынешним матчем.

- Когда два гранда украинского футбола встречаются на ранней стадии розыгрыша Кубка, поединок называют досрочным финалом. Игроки также воспринимают подобные матчи и настраиваются как на финал?

- "Динамо" и "Шахтер" – это принципиальные соперники. Я думаю, у обеих команд будет запредельная мотивация выиграть и пройти в следующую стадию, показав свою силу. Не думаю, что будет ротация состава, потому победа в этом матче очень важна. В таких матчах важную роль будет играть и мотивация, футболисты будут выкладываться и отдавать все силы на поле. Матчи между "Шахтером" и "Динамо" всегда нервные и проходят в упорной борьбе, поэтому фаворита не могу назвать. Будет настоящий бой, в том же ключе, как команды бьются за очки в чемпионате. Этот матч смело можно назвать финалом.

- Если вспомнить матч семилетней давности, чего тогда не хватило "Динамо", чтобы добыть более позитивный результат?

- Я могу сказать, что первый тайм был очень равным, была равная борьба и до сороковой минуты счет был 1:1. Потом ошибка нашего защитника привела к голу в раздевалку. Ну, а во втором тайме, вы сами понимаете, "Донбасс Арена" была огромным преимуществом для "Шахтера". Так же, как и для "Динамо" было преимуществом играть этот матч на НСК "Олимпийском". Это и сыграло свою роль, "Шахтер" просто разобрал нас на части.

- Сейчас "горняки" не могут рассчитывать на такую поддержку?

- Сами понимаете, "Шахтер" не играет дома. Я считаю, что ОСК "Металлист" – это нейтральное поле. Если придет полный стадион, я думаю, футболистам и "Шахтера", и "Динамо" приятно играть при заполненных трибунах. Но я считаю, что это более нейтральное поле. Раньше атмосфера на "Донбасс Арене" была в таких матчах потрясающая, видно было, что это 12-й игрок для "Шахтера".

- Вы играли в составе того "Динамо" и выходили на поле против нынешнего состава. Если сравнить эти две команды, чтобы вы могли выделить?

- Тяжело так говорить, я не нахожусь в тренировочном процессе. Та команда была очень сильна индивидуально, было очень много креативных футболистов. Сейчас у киевлян более молодая команда. Молодежи еще нужно расти, пройти сложный путь через такие игры.

- Тот "Шахтер" был очень силен, насколько сложно было противостоять "горнякам" на поле?

- Вы сами ответили на вопрос. Половина того состава сейчас играет в топовых командах Европы – Фернандиньо, Виллиан, Мхитарян, Дуглас Коста, Луис Адриано. Тот "Шахтер" был самым сильным за все время.

- После того матча был отправлен отставку Юрий Семин, правильное ли это было решение?

- Мое мнение, что это была преждевременная отставка. Из того, как в дальнейшем развивались события, мы видим, что ни к чему хорошему она не привела. И мне очень жаль, что так все сложилось после этой игры с Юрием Палычем.

- Кого бы вы выделили в составе нынешних "Шахтера" и "Динамо"?

- В "Шахтере" не могу кого-то одного выделить. Есть Марлос и Тайсон, которые заводят игру и делают игру, назову их двоих, они системообразующие игроки, которые реально делают разницу. У "Динамо" сильная молодежь. Они сильны, в первую очередь, коллективно. Если они соберутся, смогут реально хорошо отыграть. В прошлых играх они показали, что могут брать очки с "Шахтером" и выигрывать. Они реально могут побороться с "горняками".

Как сообщалось ранее, тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером".

Также сообщалось, что бразильский клуб согласился заплатить за полузащитника "Динамо" требуемую сумму.

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