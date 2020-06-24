Болельщица "Коринтианс" ходит на пляж фанатов "Фламенго" : такое могут простить только красотке

Барбара Бригидо рекламирует купальники в соцсетях, а в паузах между съемками болеет за бразильский клуб

В Бразилии, где футбол возведен в статус второй религии, не дай Бог болельщику забрести в район, где проживают фанаты соперника. Учитывая горячий нрав местных ультрас, за такое нахальство можно поплатиться головой. Но это не пугает очаровательную Барбару Бригидо.

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Девушка поддерживает "Коринтианс", но также любит отдыхать на райском пляже Бразилии Грумари, а это уже территория фанатов "Фламенго". Но как можно осуждать эту невероятную красотку?

Смотрите самые яркие фото Барбары Бригидо на ее странице в Instagram:

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Ранее мы писали, что самая горячая болельщица "Ювентуса" – бывшая тайная любовница Криштиану Роналду. Девушка встречалась с португальским футболистом, а теперь он играет в ее любимом клубе.

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