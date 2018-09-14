Болельщица рассказывала слепому сыну, что происходит на поле во время матча в Бразилии

Сегодня, 10:49

Мальчику провели экскурсию стадионом и позволили забить гол


В последнем матче чемпионата Бразилии "Палмейрас" – "Коринтианс" на стадионе присутствовала болельщица хозяев со своим сыном. Женщину зовут Сильвия, а ее ребенок, 11 летний Николас, лишен зрения на 90%. Однако женщина и в этот раз привела его на стадион и прямо во время матча рассказывала, что происходит на поле.

Этот момент зафиксировали операторы, нашли мальчика и его маму и провели экскурсию по стадиону "Палмейраса". Слепой Николас даже сумел забить гол на арене любимой команды. Мама ребенка рассказывает, что ему комфортно на стадионе, его успокаивает дружественная атмосфера и захватывает дух арены, несмотря на то что он не может видеть.

Ранее мы писали, что вратарь забил шикарный гол со штрафного в чемпионате Бразилии. Эверсон помог "Сеаре" обыграть "Коринтианс" в национальном чемпионате.

Также сообщалось, что на футбольном матче в Лас-Вегасе с вертолета на зрителей сбросили доллары. Фанатов порадовал владелец клуба "Лас-Вегас Лайтс".

А вот украинский клуб "Ингулец" превратил выездной сектор в настоящую клетку. Позже в клубе объяснили, что сектор сделан так, чтобы предотвратить возникновение конфликтных ситуаций.
футбол, болельщики, чемпионат Бразилии

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XSport

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