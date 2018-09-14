Болельщица рассказывала слепому сыну, что происходит на поле во время матча в Бразилии

В последнем матче чемпионата Бразилии "Палмейрас" – "Коринтианс" на стадионе присутствовала болельщица хозяев со своим сыном. Женщину зовут Сильвия, а ее ребенок, 11 летний Николас, лишен зрения на 90%. Однако женщина и в этот раз привела его на стадион и прямо во время матча рассказывала, что происходит на поле.

Этот момент зафиксировали операторы, нашли мальчика и его маму и провели экскурсию по стадиону "Палмейраса". Слепой Николас даже сумел забить гол на арене любимой команды. Мама ребенка рассказывает, что ему комфортно на стадионе, его успокаивает дружественная атмосфера и захватывает дух арены, несмотря на то что он не может видеть.

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