Болельщик "МЮ" собирает 12 миллионов фунтов, чтобы уволить Моуринью
Манкунианцы потерпели поражение от "Брайтона" во втором туре АПЛ
Болельщик "Манчестер Юнайтед" создал фонд, целью которого является собрать 12 миллионов фунтов, чтобы уволить наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Разочарование фаната в португальце неудивительно, особенно после того, что "Манчестер Юнайтед" уже во втором туре чемпионата потерпел первое поражение: манкунианцы проиграли "Брайтону" со счетом 2:3.
Уже к 27-ой минуте гости проигрывали 0:2 (забивали Мюррей и Даффи), но на 34-ой сумели отквитать один гол (Лукаку). Однако не прошло и десяти минут, как "Брайтон" снова повел в два мяча благодаря Паскалю Гросу. За весь второй тайм "Юнайтед" так и не сумел сравнять счет, а второй мяч забил только на 95-ой минуте встречи (Погба). Отметим, что в первом туре чемпионата "Юнайтед" обыграли "Лестер".
Ранее сообщалось, что, если "МЮ" решит уволить Моуринью, он будет вынужден заплатить ему 12 миллионов фунтов, и один из болельщиков решил собрать эту сумму самостоятельно через специальный сайт GoFundMe.
Отметим, что букмекеры также сделали Моуринью фаворитом на первую тренерскую отставку сезона.
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