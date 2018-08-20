Болельщик "МЮ" собирает 12 миллионов фунтов, чтобы уволить Моуринью

Болельщик "Манчестер Юнайтед" создал фонд, целью которого является собрать 12 миллионов фунтов, чтобы уволить наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Разочарование фаната в португальце неудивительно, особенно после того, что "Манчестер Юнайтед" уже во втором туре чемпионата потерпел первое поражение: манкунианцы проиграли "Брайтону" со счетом 2:3.

Уже к 27-ой минуте гости проигрывали 0:2 (забивали Мюррей и Даффи), но на 34-ой сумели отквитать один гол (Лукаку). Однако не прошло и десяти минут, как "Брайтон" снова повел в два мяча благодаря Паскалю Гросу. За весь второй тайм "Юнайтед" так и не сумел сравнять счет, а второй мяч забил только на 95-ой минуте встречи (Погба). Отметим, что в первом туре чемпионата "Юнайтед" обыграли "Лестер".

Ранее сообщалось, что, если "МЮ" решит уволить Моуринью, он будет вынужден заплатить ему 12 миллионов фунтов, и один из болельщиков решил собрать эту сумму самостоятельно через специальный сайт GoFundMe.

Отметим, что букмекеры также сделали Моуринью фаворитом на первую тренерскую отставку сезона.