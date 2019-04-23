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Болельщик нашел оригинальный способ обойти запрет на посещение стадиона

Сегодня, 10:07

Фанату запретили посещать матчи своей любимой команды, но это не остановило любителя футбола

Фото: AFP

Румынский журналист Эмануэль Рошу рассказал забавную историю из местного футбола. Одному из ультрас, болеющему за клуб из низшего дивизиона, запретили появляться на трибунах стадиона, и он нашел оригинальный выход из сложившейся ситуации. Отметим, что название клуба и имя самого болельщика не называются.

Сюрреалистические вещи! Ультрас, который не имеет право посещать игры своей любимой команды, подписал контракт с клубом третьей лиги Румынии, и теперь он находится рядом с командой в качестве игрока. Он дебютировал в последней игре, которую провел его клуб, – написал Рошу на своей странице в Twitter.

Ранее мы писали, что болельщик "Бенфики" перепутал города в Германии и проехал лишние 600 км. Фанат 17 часов добирался до пункта назначения, но в итоге приехал не в тот город.

А в Колумбии на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила. Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион.

 Ранее в Аргентине фанат "Расинга" Габриэль Аранда выкопал из могилы череп деда,чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста" Джонатана Кристальдо.

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Тег болельщики, чемпионат Румынии, болельщик

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FootBoom

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