Болельщик назвал дочь в честь Месута Озила после сделки с футболистом в Twitter

Девочка теперь всю жизнь будет ассоциироваться с немецким полузащитником

Фанат лондонского "Арсенала" назвал новорожденную дочь в честь футболиста команды Месута Озила, сообщает Dailymail. Еще в марте Джек Робинсон обратился к Озилу в Twitter и предложил сделку, на кону которой стояло имя новорожденного ребенка. Кстати, в конце марта сам звездный полузащитник "Арсенала" впервые стал папой.

"Месут, жена ждет ребенка в июле, она сказала, что, если я смогу заставить тебя ответить, я могу назвать ребенка Озилом, не подведи меня", – написал Джек.

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Ко всеобщему удивлению спустя четыре дня Озил ответил: "Это выгодная сделка. Я тебя не подведу. Теперь твоя очередь. Я хочу увидеть свидетельство о рождении вашего ребенка в июле".

В понедельник, 17 августа, молодой отец сообщил в Twitter о рождении дочери и о том, что выполнил условие сделки. Джек показал фото девочки, укрытой футболкой "Арсенала" с фамилией Озил, а над головой у нее красуется свидетельство о рождении с полным именем новорожденной: Мара Озил Робинсон.

"Сделка завершена, она стоила каждой секунды. Мара Озил Робинсон. Мама и девочка в порядке. Еще раз спасибо за прекрасное воспоминание", – сообщил счастливый отец.

Звездный футболист тут же ответил: "Ух ты, не могу поверить, что ты действительно сделал это, мужик. Искренние поздравления тебе и маленькой семье, Джек".

Ранее мы сообщали, что звездный футболист "Арсенала" жертвует деньги на операции детям. Месут Озил с женой решили подарки со свадьбы отдать детям.

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Смотрите, как забивает Месут Озил:

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