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Болельщик поменял футбольные предпочтения прямо во время лондонского дерби

24 декабря, 11:47

Один из посетителей воскресного матча в Англии снял футболку "Тоттенхэма" и надел другую - "Челси"

Сон ударил Рюдигера ногами

Сон ударил Рюдигера ногами / Фото: Reuters

Забавный эпизод запечатлели на трибунах во время воскресного лондонского дерби в чемпионате Англии между "Тоттенхэмом" и "Челси". Мы писали, что бывшая команда Моуринью разбила "Тоттенхэм" в матче с удалением и частым обращением к VAR.

На поединок один из болельщиков пришел в светлой футболке атакующего полузащитника "Шпор" Сон Хын Мина. Причем, судя по фото, он может быть соотечественником корейца Сона. Но в какой-то момент он решил поменять свои футбольные предпочтения и снял футболку "Тоттенхэма". У предусмотрительного фаната под ней оказалась синяя футболка "Челси". А на спине – фамилия нынешнего главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда.

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Судя по всему, любитель футбола оказался "глорихантером" – болельщиком, поддерживающим команду, которая выигрывает. А, возможно, он просто решил присоединиться к компании друзей, болевших за "Челси".

Напомним, что во втором тайме Сона удалили, а позже дисквалифицировали на три матча.

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К слову, читайте, как Моуринью пристыдил немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера, который подвергся расистским нападкам.

Смотрите, как кореец Сон забивал за "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов "Баварии"

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