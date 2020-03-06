Болельщик "Шахтера", спасший двух людей из тонущей машины, попал на тренировку команды

Болельщик "Шахтера" Казбек Тедеев стал знаменитым на всю страну после совершенного им подвига. Неделю назад, в последний день зимы, он бросился в ледяную воду Русановского канала в Киеве, разбил стекло тонущей машины и вытащил на берег водителя и его жену. Таким образом, мужчина в шапке "Шахтера" спас пару от верной гибели.

Сегодня Казбек Тедеев, который оправился после заработанной простуды, посетил тренировку "Шахтера". Капитан команды Андрей Пятов вручил ему футболку "горняков" с номером 12 и фамилией героя.

"У нас добрые и отзывчивые люди, которые в любой момент, в любую погоду и при любых обстоятельствах готовы помочь, это радует! Я горд за него. Не знаю, как бы поступил я. А этот человек показал, что он ни капли не сомневался, действовал по ситуации. Очень приятно, что у нас есть такой болельщик", – говорит Андрей Пятов.

"Очень приятно присутствовать на тренировке любимого клуба. Смотреть на этих мастеров, которых ранее видел по телевизору. Настроение приподнятое, потому что это действительно те люди, которыми восхищаешься. То, как они ведут игру на европейской арене, представляют нашу страну... Я ими восхищаюсь, мне приятно рядом с ними находится", – сказал Тедеев. В тренде "Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Несколько дней назад в интервью "Сегодня" Казбек рассказал, что давно болеет за "Шахтер"."Футбол – это любовь всей моей жизни. Сам играю в футбол, у нас есть команда прокуратуры Киевской области. Очень давно я болею за "Шахтер". За такой клуб невозможно не болеть, невозможно не переживать, потому что играют красиво", – говорит Тедеев.

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