Болельщик ударил между ног футболиста, праздновавшего гол

Забавный эпизод произошел в третьем дивизионе Англии

Скриншот эпизода.

Болельщик ударил между ног футболиста, праздновавшего гол //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/49d/d45/5c449dd457c82.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/49d/d45/5c449dd457c82.jpg 2019-01-20T18:09:00+02:00 Футбол Забавный эпизод произошел в третьем дивизионе Англии

Неуклюжий болельщик "Чарльтона" стал автором одного из самых курьезных эпизодов сезона, зарядив футболисту между ног во время празднования гола.

Случилось это в матче "Чарльтон" – "Аккрингтон" в третьем дивизионе Англии. В компенсированное время хозяева забили гол с пенальти и вырвали победу со счетом – 1:0. Футболисты побежали праздновать к угловому флажку, где к ним присоединились несколько фанатов. Один из болельщиков "Чарльтона" так торопился, что, подбегая, поскользнулся и прямой ногой влетел в защитника Крыстяна Белика. Удар пришелся в пах: 21-летний поляк согнулся, упал и покатился по газону. К счастью, Белик избежал травмы.

Video: A Charlton fan accidentally collides with Krystian Bielik in the celebrations following their injury time winner against Accrington Stanley earlier today. Hopefully he's OK! #AFCpic.twitter.com/fDYSgVN9CT — AFC LoanWatch (@AFC_Loanwatch) 19 января 2019 г.

В текущем сезоне Белик провел 21 матч в Лиге 1 и даже забил два гола. "Чарльтон" идет на четвертом месте в таблице и бьется за повышение в классе.

Ранее португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, как он прятался в ящике для грязного белья в раздевалке "Челси" в 2005 году. Тогда специалист был дисквалифицирован и не мог посетить четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Баварии".

На днях стало известно, сколько "МЮ" заплатил Моуринью за расторжение контракта. Португальский специалист получил 15 миллионов фунтов.

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