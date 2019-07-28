Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Болельщик выбежал на поле и пытался отобрать мяч, но не угнался за футболистом: забавное видео

28 июля, 10:42

Французский футболист Янн Карамо с мячом и в борьбе с соперниками бежал быстрее, чем фанат

Товарищеский матч "Пармы" и "Трабзонспора" завершился вничью 2:2. Фото parmacalcio1913.com
Товарищеский матч "Пармы" и "Трабзонспора" завершился вничью 2:2. Фото parmacalcio1913.com.

Во время товарищеского матча между турецким "Трабзонспором" и итальянской "Пармой" произошел забавный случай. Выбежавший на поле болельщик хотел отобрать мяч у игрока итальянского клуба, но ему не хватило скорости! Встреча прошла в немецком городе Ульм и закончилась со счетом 2:2.

В концовке встречи на поле выбежал один из болельщиков и попытался отобрать мяч у французского нападающего "Пармы" Янна Карамо. Однако 21-летний футболист даже с мячом и в борьбе с соперниками бежал так быстро, что болельщик за ним не успел.

Карамо является игроком "Интера". "Парма" арендовала форварда с обязательством выкупа. Прошлый сезон Карамо провел в "Бордо" на правах аренды, где забил 1 гол в 22 матчах. Его оценочная трансферная стоимость по версии transfermarkt составляет десять миллионов евро.

Напомним, что во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала полуголая модель Кинси Волански. После этого поступка она стала звездой в соцсетях, заполучив около трех миллионов подписчиков в Instagram.

Матч завершился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, товарищеский матч, Трабзонспор, Парма, болельщик, фанат

Вы сейчас просматриваете новость " Болельщик выбежал на поле и пытался отобрать мяч, но не угнался за футболистом: забавное видео". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Шесть продуктов, которые можно есть перед сном

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Почему желтеют листья у чеснока

Врачи рассказали, в какой ситуации лишний вес спасает жизнь

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

В Турции обнаружены окаменелости возрастом около 7,5 млн лет

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Шведские ученые занялись расшифровкой языка кошек

Большая часть видео об изменении климата противоречит науке

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 09:23

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Вчера, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Стало известно, какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 10:20

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Влияет ли капуста на рост женского бюста: вердикт ученых

Погода и здоровье: как уберечься от резких перепадов

Ученые решили дилемму курицы и яйца о появлении жизни на Земле
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь