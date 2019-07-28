Болельщик выбежал на поле и пытался отобрать мяч, но не угнался за футболистом: забавное видео

Французский футболист Янн Карамо с мячом и в борьбе с соперниками бежал быстрее, чем фанат

Товарищеский матч "Пармы" и "Трабзонспора" завершился вничью 2:2. Фото parmacalcio1913.com.

Во время товарищеского матча между турецким "Трабзонспором" и итальянской "Пармой" произошел забавный случай. Выбежавший на поле болельщик хотел отобрать мяч у игрока итальянского клуба, но ему не хватило скорости! Встреча прошла в немецком городе Ульм и закончилась со счетом 2:2.

В концовке встречи на поле выбежал один из болельщиков и попытался отобрать мяч у французского нападающего "Пармы" Янна Карамо. Однако 21-летний футболист даже с мячом и в борьбе с соперниками бежал так быстро, что болельщик за ним не успел.

Карамо является игроком "Интера". "Парма" арендовала форварда с обязательством выкупа. Прошлый сезон Карамо провел в "Бордо" на правах аренды, где забил 1 гол в 22 матчах. Его оценочная трансферная стоимость по версии transfermarkt составляет десять миллионов евро.

Напомним, что во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" на поле выбежала полуголая модель Кинси Волански. После этого поступка она стала звездой в соцсетях, заполучив около трех миллионов подписчиков в Instagram.

Матч завершился победой "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0

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