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Болельщики "Барселоны" недовольны главным тренером и требуют невозможного

29 декабря, 13:55

Фанаты хотят, чтобы команду возглавил Юрген Клопп

Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

Болельщики "Барселоны" проголосовали за увольнение Эрнесто Вальверде и назначение на его место Юргена Клоппа из "Ливерпуля".

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В опросе Mundo Deportivo приняли участие 300 случайных болельщиков команды. Издание интервьюировало людей возле "Камп Ноу" после матча против "Алавеса".

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На вопрос о том, видят ли они Вальверде во главе команды в следующем сезоне, 80% опрошенных ответили, что желают отставки менеджера. 33.6% фанатов хотели бы, чтобы испанца сменил Юрген Клопп, чей "Ливерпуль" выбил "сине-гранатовых" из прошлого розыгрыша ЛЧ, несмотря на поражение 0:3 в первом полуфинальном матче.

31.96% опрошенных проголосовали за Рональда Кумана из сборной Нидерландов, 17.21% – за Роберто Мартинеса из Бельгии. Бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола набрал всего 6.86% голосов.

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Также добавим, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль продолжает попадать в скандальные ситуации.

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Барселона Ливерпуль Юрген Клопп

Источник: El Mundo Deportivo

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