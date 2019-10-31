Болельщики "Брюгге" сотворили невероятный перформанс, доведя до слез легенду клуба

Рауль Ламбер / Фото: Twitter

В матче чемпионата Бельгии фанаты "Брюгге" решили поздравить с днем рождения бывшего нападающего – Рауля Ламбера.

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Болельщики на трибунах сделали баннер футболки с девятым номером, под которым выступал легенда клуба. От такого подарка Рауль не смог сдержать слез и заплакал.

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Отметим, что бывший нападающий "Брюгге" Рауль Ламбер выступал за бельгийский клуб 1962-1980 годах, и забил 216 голов в 373-х матчах.

Ранее мы писали, что нигерийский нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре, в свое время выступавший за луганскую "Зарю", стал главным героем матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). В Мадриде экс-форвард "Зари" забил Тибо Куртуа два мяча, правда, это не принесло бельгийцам победу над самым титулованным клубом в истории футбола – во втором тайме "Реал" сумел вырвать ничью.

Смотрите обзор матча "Реал" – "Брюгге" в Лиге чемпионов (2:2)

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