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Болельщики Люксембурга: "Надеемся сыграть тут лучше, чем Сербия"

10 июня, 17:20

Команды встретятся сегодня во Львове в отборе на Евро-2020

Фаны Люксембурга во Львове. Фото Э. Кинзерский
Фаны Люксембурга во Львове. Фото Э. Кинзерский.

Сборную Люксембурга в сегодняшнем матче против Украины приехали поддержать около 25 фанатов. С тремя из них – Кристианом, Ги и Дэвидом – корреспондент "Сегодня" познакомился днем накануне поединка в одной из кафешек в центре Львова. Узнав, что я журналист и собираюсь использовать их комментарии в материале, парни рассмеялись: "Ну, и везет нам на эти дела. В Вильнюсе нас снимало литовское телевидение, теперь и в Украине знаменитыми станем". 
По словам подданных великого герцога, их группа из 12 человек прибыла во Львов прямиком из Литвы – купили тур сразу на два выездных матча своей сборной. "Но еще человек 10-15 должны были приехать прямо сюда", – уточнил Кристиан, самый разговорчивый из троицы. 

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Услышав от меня: "Ну, и как вам во Львове?", приезжие фаны начали рассыпаться комплиментами: "Мы здесь уже второй раз, в 2015 году тоже приезжали на сборную. Нам тут нравится. Хорошая погода, вкусная еда, приветливые люди — все отлично". А Ги даже достал телефон и стал показывать фото – словно отчитываясь, в каких знаковых местах Львова они уже успели побывать. "А вы сами – все из Люксембург-сити?". "Мы с Ги – да, из столицы, – кивнул Кристиан. — А Дэвид из Дюделанжа, у них в городе очень крутая команда, знаете? (В прошлом сезоне ФК "Дюделанж" стал первый клубом Люксембурга, сыгравшим на групповом этапе ЛЕ. – Авт.)"

На мой вопрос, чего ждут от предстоящего матча, люксембуржцы сначала ответили шуткой: "Надеемся сыграть тут лучше, чем Сербия. А если серьезно, это  хорошо ваши так выпустили пар в прошлом матче. После такой феерической игры бывает трудно перестроиться на другого соперника. В этом – наш шанс. Может быть получится зацепиться за ничью. Вам ведь удача в Люксембурге улыбнулась. Почему здесь она не может улыбнуться нам?"

Напомним, что в прошлом матче Люксембург в гостях сыграл вничью с Литвой:

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Тег болельщики, Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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