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Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси

1 сентября, 11:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

В случае неудачи собранные средства будут перечислены на благотворительность

Фанаты немецкого "Штутгарта" начали сбор средств для покупки у испанской "Барселоны" аргентинского нападающего Лионеля Месси. Болельщики открыли сбор средств на сайте GoFundMe и планируют собрать 900 миллионов евро, учитывая 700 млн на сам трансфер и еще 200 – на контрактные обязательства перед игроком, сообщает eurosport.ru.

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Правда, пока дела у них идут не очень хорошо. На данный момент удалось собрать чуть более 1400 евро. Организатор уже завил, что в случае неудачи переведет все собранные средства на благотворительность.

Как мы писали ранее, Месси шлет "Барселоне" факсы, а его отец готовится ко встрече с президентом. Каталонский клуб намерен уговорить аргентинца продлить контракт на три года. Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

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В это же время другие источники утверждают, что Лионель – уже одной ногой в "Манчестер Сити", а шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро.

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Смотрите, как Месси забивал за "Барселону":

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болельщики Барселона Лионель Месси Штутгарт

Источник: Сегодня|Спорт

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