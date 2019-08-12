Болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар свалил из клуба

Бразилец сейчас уже не в фаворе

Неймар / Фото: AFP

Болельщики "ПСЖ" выразили свое недовольство нападающим клуба Неймаром. Игрок, который все лето пытается покинуть команду, разозлил ее болельщиков.

На трибунах стали появляться баннеры, призывающие бразильца уйти из команды. Ему даже припомнили историю с изнасилованием и его фразу о том, что камбэк Барсы в матче против "ПСЖ" – лучший момент в его жизни.

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В конечном итоге "ПСЖ" дома без проблем обыграл Ним без Неймара, отправив три мяча в ворота гостей. Ранее сообщалось, что "Реал" намерен приобрести Неймара и готов предложить 90 миллионов евро и Гарета Бэйла. Также активный интерес проявляет Барселона

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Напомним, что "Барселона" намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Стороны изначально были настроены на уход бразильца, однако на данный момент реальных вариантов смены клуба нет, хотя представители игрока также работали над трансфером. "Барселона" готова продать Коутиньо за 100 миллионов евро.

Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

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